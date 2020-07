Biztossá vált Andrzej Duda győzelme

Megosztás Tweet



Andrzej Duda hivatalban lévő államfő nyerte az elnökválasztást Lengyelországban a szavazatok szinte teljes összesítése szerint.

Andrzej Duda, lengyel államfő (Fotó: EPA/Darek Delmanowicz)

Cikkünk frissült.

A választási bizottság hétfő reggel, a szavazatok 99,97 százalékának összeszámlálása után közölte, hogy

Andrzej Duda, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt jelöltje a voksok 51,21 százalékát szerezte meg

a vasárnapi második fordulóban, míg a fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) által vezetett koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester a szavazatok 48,79 százalékát gyűjtötte össze.

A választási bizottság vezetője szerint a maradék szavazatok érdemben már nem fognak változtatni ezeken az eredményeken. Az eddigi közzétett, nem hivatalos felmérések is Duda hozzávetőleg kétszázalékos előnyét jelezték.

Az adatok érdemben már nem fognak változtatni az eredményeken

A választási bizottság elnök, Sylwester Marciniak közölte, hogy a hivatalos végeredmények egyelőre nincsenek, mivel néhány választási körzetből és külföldről még nem érkeztek meg a jegyzőkönyvek, de ezek az adatok érdemben már nem fognak változtatni a most közölt eredményeken.

Az előzetes adatok szerint a részvételi arány magas, 68,12 százalékos volt.

Marciniak felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus-járvány és a nyári szabadságok ellenére volt magas a részvétel, ráadásul a vasárnap tartott második fordulóban még magasabb volt, mint a két hete tartott első fordulóban, amikor a szavazásra jogosultak 64,51 százaléka adta le voksát.

A hivatalban lévő államfő a nem hivatalos adatok ismeretében,

a csekély különbség ellenére már vasárnap este győzelmet hirdetett.

„Soká éljen Lengyelország! Hetven százalékos részvételi aránnyal győzni az elnökválasztáson valami hihetetlen. Meghatódtam. Köszönöm honfitársaim” – hangoztatta Duda a fővárostól, Varsótól 60 kilométerre északra található Pultusk városában egy rendezvényen támogatói előtt, miután az exit pollt közzé tették.

Trzaskowski remélte, hogy meglepetést fog okozni

A hivatalban lévő elnök kihívójának, Trzaskowskinak is gratulált eredményéhez, és azt hangoztatta, hogy elnöki hivatala továbbra is „nyitott lesz az eltérő nézeteket és meggyőződést valló emberek irányában”. Trzaskowski mindazonáltal reményét fejezte ki, hogy eredménye meglepetést fog okozni, és legyőzi Dudát.

„Mondtuk, hogy szoros lesz, és az is lett. Meggyőződésem azonban, hogy győzni fogunk” – jelentette ki Varsóban tartott késő esti gyűlésén Trzaskowski. „Bármi is történjék, továbbra is harcolni fogunk a bíróságok függetlenségéért, védelmezni fogjuk az alkotmányt, és továbbra is küzdeni fogunk a nők jogaiért” – tette hozzá Trzaskowski.

A törvények szerint a választási bizottságnak az urnák zárása után 48 órával kell közzétennie a hivatalos végeredményeket. Erre várhatóan hétfő este vagy kedd reggel kerül sor.