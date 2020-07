A balkáni útvonal felé tolja Görögország a szigeteire érkező migránsokat azzal, hogy átviszik őket a félszigetre – közölte a Migrációkutató Intézet kutatója hétfőn az M1-en.

Vargha Márk azt mondta, hogy az elmúlt héten megszűnt a nyomás a szigeteken, csak 27-en érkeztek, mégis több mint 800 bevándorlót vittek át a félszigetre.

A kutató beszélt arról is: a demográfia, a közegészségügyi helyzet, a helyi konfliktusok és a klímaváltozás elősegíti a migrációt. Az Olaszország partjainál tevékenységüket folytató NGO-hajók is biztatást jelentenek az elindulóknak, és a napokban Algériából és Tunéziából is sokan elindultak – tette hozzá.

Európának az is megterhelő lenne, ha a bevándorolni akaró tömegnek csak a töredéke jutna be a kontinensre – jelentette ki Vargha Márk.