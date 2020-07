Romlik a koronavírus helyzet a környező országokban

Szerbiában rekordot döntött a koronavírus miatt elhunytak száma. Egy nap alatt tizennyolcan haltak meg, miközben 345 új fertőzöttet találtak. Nagyon rossz a helyzet a Balkán többi részén is. Észak-Macedóniában több mint kétszázzal nőtt a fertőzöttek száma, Montenegró emiatt korlátozta is a belépést: egyik országból sem engednek be senkit. Horvátországban is rekord sok új beteget találtak egy nap alatt, emiatt kötelezővé teszik a maszkok viselését az éttermekben és boltokban, de szigorított Ausztria is – hangzott el az M1 Híradójában.