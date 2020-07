Megölte a stressz a liberálisok libidóját

Megosztás Tweet



A karantén megváltoztatja az emberek életmódját, munkavitelét, de szexuális életét is. A politikai törésvonalakon belüli különbségek itt is tetten érhetők, legalábbis egy amerikai felmérés szerint. A liberálisok szexuális aktivitása a korlátozások ideje alatt jobban visszaesett a magukat konzervatívnak vallókhoz képest. Ennek magyarázata, hogy jobban „rástresszeltek” a vírusra – derült ki a Politico.com írásából.

Az Indiana Egyetem berkein belül működő Kinsley Insitute március közepén kétezer fős minta alapján kezdte vizsgálni a karantén társadalmi kapcsolatokra és szexuális életre gyakorolt hatását. A mintában 18 és 81 év közötti egyedülállók, kapcsolatban élők és házasok szerepeltek. A válaszadók politikai meggyőződését, pártszimpátiáját is rögzítették.

A tanulmány szerzői hozzátették, hogy nem reprezentatív minta alapján készült a felmérés, amely meglepő eredményekkel zárult.

A liberálisok a konzervatívokhoz képest nagyobb valószínűséggel számoltak be nemi életük hanyatlásáról a kijárási tilalom bevezetése óta. Ez a gyakorlatban kevesebb szexet jelent, de összességében az intimitás iránti igényük is csökkent, és új kapcsolatokat is ritkábban keresnek. Ez összefügg a kijárási tilalommal, amikor egyébként is nehézkessé válik a randizás.

Ezzel szemben,

a konzervatív válaszadók nagyobb arányban mondták, hogy a világjárvány egyáltalán nem volt hatással szexuális életükre.

A saját magukat liberálisként meghatározók közel fele számolt be arról, hogy libidója csökkent, míg a konzervatívok közül minden harmadik válaszolt így. A jobboldaliak kétharmada mondta azt, hogy javult, vagy változatlan volt a vizsgált időszakban a nemi élete, ezzel szemben a liberálisok csak fele vélte így.

Az okokat vizsgálva a kutatók arra jutottak, hogy a liberálisok jobban betartották a távolságtartás szabályait, így nem is volt lehetőségük kötöttségek nélkül kapcsolatok kialakítására.

Ennél pontosabb magyarázat, hogy

jobban „rástresszeltek” a vírusra, jobban aggódtak a a következményei miatt, mint konzervatív társaik.

Bevallásuk szerint növekedett magányérzetük, többet foglalkoztak a halállal. És közismert, hogy a növekvő stressz a libidó legjobb gyilkosa – mondták a kutatók.

