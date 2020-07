Ötmillió új munkahelyet ígér Biden

Megosztás Tweet



Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje szerdán ötmillió új munkahelyet teremtő gazdaságélénkítő tervet ígért egy pennsylvaniai látogatásán.

A demokrata párti politikus – az Obama-kormányzat egykori alelnöke – a pennsylvaniai Scrantonban azt hangoztatta: Donald Trump elnök magára hagyta a dolgozó rétegeket a mostani válság közepette, és „a kormányzat hozzá nem értésének árát a dolgozó családok fizetik meg”.

Félórás beszédében Biden négy év alatt megvalósítandó, 400 milliárd dolláros gazdasági csomagtervet ígért, benne az amerikai gyártású termékek és szolgáltatások kormányzati vásárlását. További 300 milliárd dollárt új kutatásokra és műszaki újítások kidolgozására szánna.

A várható elnökjelölt úgy vélte, hogy ezekkel a támogatásokkal sikerülhet ötmillió új munkahelyet teremteni.

„Nemcsak vissza kell építenünk (a gazdaságot), hanem jobban kell visszaépítenünk” – fogalmazott Biden.

Elemzők emlékeztetnek arra, hogy Joe Biden ugyan jelenleg vezet Donald Trump előtt a közvélemény-kutatásokban, de e felmérések egyúttal azt is jelzik, hogy a megkérdezett amerikaiak szerint a gazdaság talpra állítására és irányítására inkább Donald Trumpot tartják alkalmasnak.

Pennsylvania az elnökválasztás eredménye szempontjából az egyik kulcsfontosságú tagállamnak számít.

Úgynevezett „csatatér állam”, vagyis nem hagyományosan republikánusokra, vagy hagyományosan demokratákra szavaz, hanem választói az aktuális helyzetnek megfelelően ingadoznak. 2016-ban Donald Trump aratott ott győzelmet, 1988 óta az első republikánus elnökjelöltként Hillary Clintonnal, a demokraták akkori elnökjelöltjével szemben.

Pennsylvania jelentőségét jelzi, hogy csütörtökön Mike Pence amerikai alelnök is ott kampányolt. Pence több települést is meglátogatott, és Philadelphia egyik elővárosában üzleti kerekasztal-beszélgetésen is részt vett.