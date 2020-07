Videó - Több gyermek is életét vesztette a zavargásokban Amerikában

Tovább folytatódnak az utcai megmozdulások az Egyesült Államokban. A hétvégén New Yorkban és Chicagóban is elszabadultak az indulatok, a két nagyvárosban a fegyveres erőszak több halálos áldozatot és sebesültet is követelt. Eközben pedig a rendőrség költségvetésének csökkentésére készülnek New Yorkban és Chicagóban is.

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai elemzője az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, egy elemzésből kiderült, hogy tavalyhoz képest száznegyvennyolcszorosan megemelkedett a lőfegyverrel elkövetett bűncselekmények száma az Egyesült Államokban. Hozzátette, ezt az is alátámasztja, hogy csak a hétvégén tizenöt embert lőttek meg Chicagóban, New Yorkban tíz embert, köztük egy tíz- és egy tizennégy éves fiút, Atlantában pedig tíz embert, köztük egy nyolcéves kislányt.