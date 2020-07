Európán belül most a Balkán az új gócpont

Bulgáriában és Boszniában is megdőlt a napi esetszám rekordja. Hasonló a helyzet Romániában is. Szerbiában már több mint egy hete nagyjából napi háromszáz új esetet regisztrálnak. A szerb elnök tegnap kilátásba helyezte, hogy újra hétvégi kijárási korlátozást vezetnek be, majd bejelentése után Belgrádban zavargások törtek ki, a tüntetők ellen könnygázt is bevetettek a rendőrök. Az államfő ma úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nem lesz kijárási korlátozás – hangzott el az M1 Híradójában.