Többen meghaltak és sokan megsérültek egy súlyos vonatbalesetben Csehországban

Martin Kasal, a regionális mentőszolgálat szóvivője szerint legalább két ember meghalt, mintegy harmincan megsérültek, s néhány személy állapota súlyosnak minősíthető. A közszolgálati televízió értesülései szerint a halottak száma legalább három.

A Nové Hamry-Pernink települések közti vasútvonalat és a környékbeli közutakat lezárták. A tragédia helyszínére több mentőkocsi, valamint egy mentőhelikopter is érkezett. A mentési munkák folyamatban vannak.

At least three people killed and more than 30 have been injured after two passenger trains collided near #Pernink in the Czech Republic.

Footage of rescue services near the scene of the collision.pic.twitter.com/0IpIwpGYOZ

