Több száz sebesültről tudnak a New York-i és chicagói lövöldözések után

New Yorkban és Chicagóban a hétvégén, amikor az amerikaiak az ország függetlenségének évfordulóját ünnepelték, különösen megszaporodtak a két nagyvárosban a halálos áldozatokkal járó bűncselekmények. New Yorkban 44 embert lőttek meg, hétfő délutánig nyolcan haltak bele sebesüléseikbe, Chicagóban pedig 17 halálos áldozata és több mint 70 sebesültje van a hétvégi erőszaknak – hangzott el az M1-en.

Bill de Blasio, New York demokrata párti polgármestere – aki nemrégiben bejelentette, hogy a város rendőrségének költségvetését egymilliárd dollárral csökkentik – hétfői sajtóértekezletén közölte: változatlanul az a célja, hogy az általa most is Amerika legbiztonságosabb nagyvárosának nevezett New Yorkban fenntartsa a rendet.

„Azonban a szinte kizárólag demokrata párti politikusok által vezetett városokban elszabadultak az erőszaktevők” – mondta Járai Judit, az M1 tudósítója.



Példaként említette, hogy Seattle-ben két héttel ezelőtt fegyveresek kerítették hatalmukba a város egy részét, de lövöldözések voltak Atlantában is. Az állam kormányzója hétfő este rendkívüli állapotot hirdetett ki, és elrendelte a Nemzeti Gárda mozgósítását a szövetségi kormányépületek és a helyi hatósági épületek védelmére.

Az elemzők szerint indokolatlanul a koronavírus-járvánnyal indokolják az erőszakos bűncselekmények megszaporodását a politikusok. Többek között Lori Lightfoot, Chicago demokrata párti polgármestere és Bill de Blasio, New York polgármestere is – részletezte.

„Megszólaltak azonban rendőrfőnökök, akik sokkal reálisabb képet festettek a helyzetről. New York városának rendőrfőnöke elmondta, hogy kudarcot vallott az eddigi rendőrségi reform. Az elmúlt hetek zavargásai során betiltották a fojtófogás alkalmazását a rendőri intézkedések közben” – mondta Járai Judit.

Úgy fogalmazott, hogy olyan mértékű rendőrellenes hangulatot szítottak az erőszaktevők, hogy rendőröket gyűlölnek pusztán azért, mert intézkedni akarnak az erőszakos cselekmények elkövetői ellen.

A címlapfotó illusztráció.