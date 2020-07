Hiába kérte Washington, Szöul nem adja ki a világ egyik legnagyobb, gyermekpornográfiát terjesztő honlapjának üzemeltetőjét

Megosztás Tweet



Egy szöuli bíróság elutasította hétfőn az Egyesült Államok kérését, hogy adja ki a világ egyik legnagyobb, gyermekpornográfiát terjesztő honlapjának üzemeltetőjét.

A fővárosi felsőbíróság azért utasította el Szon Dzson Vu kiadatását, mert úgy ítélte meg, hogy hazai jelenléte hasznos lehet a dél-koreai bűnüldöző szervek számára a gyermekpornográfia elleni harcban, kiadatása pedig megnehezítené a dolgukat.

A törvényszék indoklásában azt írta: döntését nem úgy kell értelmezni, hogy ezzel felmentést ad neki, Szonnak ugyanis

tevékenyen együtt kell működnie a hatóságokkal a hasonló bűntények felderítésében.

A gyermekpornót terjesztő Welcome to Video portált 2018 márciusában zárták be, és akkor vették őrizetbe Szont is. A portál a „sötét weben”, vagyis az internet rejtett részén volt elérhető, és bitcoinnal lehetett fizetni a használatáért.

Dél-Koreában gyerekek terhére elkövetett szexuális visszaélés miatt ítélték el a Welcome to Video weblap üzemeltetőjét. Szon másfél évet ült börtönben, áprilisban szabadult, majd a közelmúltban – az amerikai elfogatóparancs kiadása után – ismét őrizetbe vették, bár a szöuli médiában olyan hírek láttak napvilágot, hogy jelenleg is szabadlábon van.

Az üggyel összefüggésben világszerte 337 felhasználót – köztük 223 dél-koreait –tartóztattak le vagy helyeztek vád alá,

legalább 23 olyan gyereket megmentettek, akiket a portál felhasználói zsákmányoltak ki.

Az amerikai igazságügyi minisztérium korábbi tájékoztatása szerint a nyomozás során a gyermekpornográf honlapon nyolc terabyte adatot találtak, 250 ezer pornográf videót, amelyeken gyerekek voltak. Szon ellen kilenc pontban emeltek vádat az Egyesült Államokban. Ügyvédje a kiadatási per során azzal érvelt, hogy védencét nem lehet kétszer ugyanazért a bűncselekményért elítélni.