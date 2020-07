Ennio Morriconéra emlékezik Olaszország és a világ

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök a Morricone családjának küldött részvétüzenetében azt írta a művészről: „kifinomult és népszerű zenészként mély nyomot hagyott az 1900-as évek második felének zenetörténetében”. Alkotásai „jelentősen hozzájárultak Olaszország presztízsének erősítéséhez és népszerűsítéséhez a világban”.

„Végtelen hálával örökké emlékezni fogunk Ennio Morricone mester művészi géniuszára. Álmodozásra késztetett és megindított minket. Emlékezetes dallamokat írt, amelyek felejthetetlenné váltak a zene és a mozi történetében” – írta a Twitteren Giuseppe Conte miniszterelnök.

Aurelio De Laurentiis olasz filmproducer szerint „Ennio Morricone magával viszi a mozik világának egy részét. Alázattal társuló nagysága, amellyel sohasem hivalkodott, lehetővé tette, hogy kis és nagy filmeket is támogasson. Különleges lélekkel ruházta fel ezeket, mely által tökéletessé és felejthetetlenné váltak”.

Dario Franceschini olasz kulturális miniszter az egyik legnagyobb olasz mesternek nevezte Morriconét, aki “megérintette és álmodozásra indította melódiáival az egész világot”.

Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője is sajnálatát fejezte ki „a nagy olasz zeneszerző, Ennio Morricone halála miatt”, és fejet hajtott „utánozhatatlan stílusa és ikonikus dallamai előtt”.

Jean-Michel Jarre francia zeneszerző-előadóművész a Twitteren búcsúzott. “Ennio Morricone egy különleges hang, varázslatos dallamok, óriási hatás és az inspiráció állandó forrása: szeretet és tisztelet” – írta rövid üzenetében.

Ennio Morricone a unique sound magnificent melodies,a major influence & constant source of inspiration: Love and respect.

Ennio Morricone un son unique, des mélodies magnifiques, une influence majeure et une source d’inspiration constante: avec amour et respect.#EnnioMoricone pic.twitter.com/H9oiCXk0qa

