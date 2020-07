Újabb bécsi tüntetés: importáljuk a konfliktusokat Európába

Megosztás Tweet



Szélsőbaloldali csoportok tüntettek Bécsben. Bírálták az osztrák kormány szigorú bevándorláspolitikáját és kritizálták a Szürke Farkasok nevű török ultra-nacionalista szervezetet is. A menet szándékosan azon a helyen ért véget, ahol a múlt heti zavargások kirobbantak. A radikális baloldal menetét rengeteg rendőr biztosította.

Nyugat-Európa a 2015–2018-as terrorhullám után most tüntetésekkel néz szembe, a cél pedig ugyanaz, a kontinens destabilizálása – mondta Speidl Bianka, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az M1-en.

A szakember úgy fogalmazott,

konfliktusimport zajlik Európában, melynek haszonélvezői a kibocsátó országok és nem állami szervezetek, például egyes kurd és palesztin szervezetek.

Továbbá hasznot húznak az eseményekből az európai szélsőbaloldali szervezetek is, melyek humanitárius jelszavak mögé bújva a politika és társadalom destabilizálására, káoszteremtésre törekszenek. Ez zajlott 2015 és 2018 között a terrorizmus eszközeivel és ez történik most is a Nyugat-Európa utcáit elborító tüntetésekkel – mutatott rá a kutató.



Most egy olyan fázisba lépünk, amellyel ugyanez a cél. A tüntetések veszik át a terrorizmus helyét, de ugyanazzal a céllal – tette hozzá.

Ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen megmozdulások történtek Európában George Floyd halála után, a róla szóló megemlékezések álcája alatt, akkor azt látjuk, hogy a demonstrációkon, tüntetéseken kiabált jelszavak nagyon sok esetben teljes mértékben helyi célokra összpontosultak – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Ismét szélsőbaloldali csoportok szerveztek tüntetést Bécsben

A múlt hét kezdete óta ez volt az ötödik tüntetés, mely ezúttal békésen ért véget. A mottó és a helyszínválasztás nem volt véletlen, ezúttal a „férfierőszak“ ellen tüntettek. Csak úgy mint múlt hét szerdán, amikor a nők elleni erőszak ellen hirdettek tüntetést, ugyancsak baloldaliak és a kurdok egy csoportja – mondta Noll Katalin tudósító.

A helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen a tüntetők menete a Keplerplatzon ért véget, a kerület azon pontján, ahol múlt hét pénteken kitörtek a zavargások.

Több százan vettek részt a tüntetésen, többen füstfáklyákkal a kezükben vonultak,

transzparensekkel hívták fel a figyelmet a nők elleni erőszak ellen, illetve a férfierőszak elleni akciók fontosságára – részletezte.

Kurd és török tüntetőket választanak el egymástól osztrák rendőrök Bécsben 2020. június 27-én (Fotó: MTI/AP/Ronald Zak)

Az esemény során elhangzott beszédek nemcsak az „Ausztriában tapasztalható férfierőszakra”, illetve a „világszerte tapasztalható erőszakra” hívták fel a figyelmet, hanem nehezményezték az osztrák belpolitika migránsokkal szembeni álláspontját. A tüntetők ugyanis úgy vélték, hogy az osztrák belpolitikai kollektíve a migrációs hátterű, Ausztriában élő embereket teszi felelőssé a zavargásokért.

Ausztria a törököket tette felelőssé a zavargásokért

Múlt héten török nacionalisták támadtak rá a tüntetőkre, ami politikai viszályt okozott Ausztria és Törökország között. Az események megítélése miatt a török nagykövet többször is nyilatkozott az osztrák sajtónak, miszerint Törökország nehezményezi, hogy Ausztria elsősorban a törököket tette felelőssé a zavargásokért.

Ausztria többször hangsúlyozta, hogy a zavargáson jelen volt a Szürke Farkasok nevű török ultra-nacionalista szervezetet, és hogy ők provokálták a tömeget. A török nagykövet azonban úgy véli, hogy a kurdok legalább annyira felelősek a történtekért, és az ő részükről is volt jelen terrorszervezet.

Az osztrák politikai ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy

Ausztriában gyülekezési jog és szólásszabadság van érvényben, és ezt mindenkinek joga van szabadon gyakorolni.

Az osztrák belügyminiszter hangsúlyozta, hogy mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a törökországi állapotok átterjedjenek és minden eszközzel fel fognak lépni az erőszak ellen.



Folyamatban van a zavargásokon készült képek és a videófelvételek értékelése, és megállapítható, hogy a tizenegy őrizetbe vett között két török állampolgárságú fiatal is van. A zavargáson hét rendőr is megsérült, közülük két rendőrt egy robbanó petárda sebesített meg.

Susanne Raab osztrák integrációs miniszter is megszólalt a történtekkel kapcsolatban.

Egyre többen emlegetik Ausztriában az elhibázott integrációt,

ezért a miniszter szeretne erre nagyobb figyelmet fordítani a közeljövőben.

Részben a török fiatalok képzésére, például, hogy a német nyelvet hatékonyabban elsajátítsák. Ugyanakkor létrehoznának, a tervek szerint, egy olyan dokumentációs központot, amelynek az lehet a feladata, hogy a radikális politikai iszlámhoz tartozó szervezeteket átvilágítsák.

Hiszen,

szeretnék megállapítani, azt, hogy Törökország esetlegesen milyen befolyást gyakorol az Ausztriában működő szervezetekre.

Bécs X. kerületében, ahol a zavargások történtek, élnek a legnagyobb számban törökök és török bevándorlóktól származó fiatalok. Vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy az iskoláskorú fiataloknak több mint az egynegyede a törököt beszéli első nyelvként. Ők párhuzamos társadalmat alakítottak ki maguknak.

