A nyolcvanéves Tolnai Ottó előtt tiszteleg a berlini magyar kulturális intézet

A vajdasági magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, a 80. születésnapját vasárnap ünneplő Tolnai Ottó előtt tiszteleg a berlini magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin (CHB).

Tolnai Ottó (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az intézet műfordítói köre a Kossuth-díjas költő, író németül eddig meg nem jelent írásaiból válogatott. Közös munkával tizenhat alkotást ültettek át németre. A versek és prózaszövegek a signaturen-magazin.de cím alatt működő német költészeti fórumon jelennek meg a szerző születésnapja alkalmából. A portálon közölt fordítások között van Esterházy Péter Ha én lennék Tolnai Ottó című írása is, amellyel a néhai író tíz éve köszöntötte akkor hetvenéves pályatársát a Jelenkor című irodalmi és művészeti folyóiratban.

A CHB a koronavírus-járvány hatására indított online sorozatában, a CHB to go című műsorfolyamban is bemutatja Tolnai Ottót a német nyelvű közönségnek, Nietzsche bajsza című versének fordítását egy berlini magyar művész, Kardos Vera adja elő.

Tolnai Ottó fiatalkorától Újvidéken élt, ott járt egyetemre, majd Zágrábban magyar-filozófia szakon tanult. Az 1964-ben indult Új Symposion című folyóirat alapító munkatársa, majd 1969 és 1974 között főszerkesztője volt. 1974 és 1994 között az újvidéki rádió magyar adásának szerkesztője és képzőművészeti kritikusa volt.

1992-ben a Veszprémben megalakult Ex Symposion főszerkesztője lett. A Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, színműíró, műfordító pályájának kiemelkedő műve a Költő disznózsírból című kötet, amely 2005-ben megkapta a Magyar Irodalmi Díjat. A mű az 1998 márciusában Parti Nagy Lajossal folytatott hatnapos életútinterjú átdolgozásából készült, kritikusai szerint egyenesen Tolnai Ottó művészetének a középpontjába kalauzolja az olvasót. 2016-tól a Jelenkor Kiadó gondozásában jelenik meg életműsorozata, amelynek első darabja a Világpor című kötet volt.

A sorozat legutóbbi darabja, a 2018-as év egyik irodalmi szenzációja a Szeméremékszerek. A két steril pohár című kötete volt, amely a Szabadka melletti fürdővárosban, Palicson játszódik, ott, ahol 1994 óta Tolnai Ottó is él.