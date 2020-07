A hivatalos végeredmény is a Szerb Haladó Párt elsöprő győzelmét erősítette meg

Megosztás Tweet



A Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a legtöbb mandátumot a június 21-i parlamenti választáson a köztársasági választási bizottság vasárnapi hivatalos és végleges eredményei szerint.

Szerbiában június 21-én parlamenti, vajdasági tartományi és önkormányzati választást tartottak.

A végleges eredmények alapján az országos választásokon fölényesen győztes jobbközép SNS-nek 188 képviselője lesz a 250 fős belgrádi törvényhozásban. Ez 21-gyel több, mint amennyi a kétharmados többséghez szükséges.

A második helyen a balközép Szerbiai Szocialista Párt (SPS) végzett 32 mandátummal. Az országgyűlésben rajtuk kívül egyetlen szerb szereplő jutott be, Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó Győzelem Szerbiának elnevezésű listája 11 mandátumot szerzett.

A képviselőházba emellett négy nemzeti kisebbségi lista jutott be. Az albán kisebbségnek három, két bosnyák kisebbségi pártnak pedig szintén három, illetve négy politikusa ülhet be a parlamenti padsorokba. A legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) az eddigi négy helyett kilenc képviselővel rendelkezik. A vajdasági magyarság majdnem három évtizede nem szerepelt ilyen jól az országos választásokon.

A választás éjszakáján a győzelmet ünneplő Szerb Haladó Párt elnöke, Aleksandar Vucic államfő bejelentette, minden bejutó párttal partnerségre kíván lépni.

A vajdasági tartományi választáson is a Szerb Haladó Párt szerepelt a legjobban, a 120 fős újvidéki képviselőházban 76 képviselője lesz. A második helyen a Vajdaságban is a szocialisták végeztek, 13 politikusuk ülhet be a képviselői padsorokba. A harmadik legerősebb pártnak a VMSZ bizonyult, az eddigi hat helyett 11 politikus képviselheti a magyarság érdekeit tartományi szinten. A nacionalista Szerb Radikális Pártnak négy, egy többpárti koalíciónak, a Vajdasági Frontnak hat, az ellenzéki Seprű 2020 nevű mozgalomnak, valamint a monarchista Szerb Királyság Megújhodási Mozgalmának pedig öt-öt politikusa ülhet be a vajdasági parlamentbe a következő négy évre.

Az önkormányzatok közül is a legtöbb helyen a Szerb Haladó Párt győzött. A VMSZ szerette volna megszerezni Szabadka irányítását, ez azonban nem sikerült. Magyarkanizsát, Zentát és Topolyát azonban várhatóan továbbra is a VMSZ fogja vezetni.