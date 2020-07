Enyhít a beutazási szabályokon Anglia

Megosztás Tweet



Jövő péntektől sok országból karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába – közölte pénteken a brit közlekedési minisztérium.

A tárca a péntek hajnalban közzétett tájékoztatóban egyelőre Németországot, Spanyolországot, Franciaországot és Olaszországot nevezte meg, de közölte, hogy a nap folyamán nyilvánosságra kerülő teljes listán számos további olyan ország szerepel majd, amelyek esetében a kormány július 10-étől feloldja a beutazókra érvényes, 14 napos elkülönítést előíró karanténszabályozást. Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.

A minisztériumi közlemény hangsúlyozza, hogy az enyhítés az Angliába érkezőkre vonatkozik, az Egyesült Királyság többi nemzete, vagyis Skócia, Wales és Észak-Írország kormányai saját hatáskörükben döntenek arról, hogy mely országok esetében mentesítik a beutazókat a karanténkötelezettség alól.

A közlekedési minisztérium kiemelte azt is, hogy az Angliába beutazók a karanténelőírás jövő pénteki feloldása után is kötelesek lesznek megadni a határőrizeti hatóságoknak elérhetőségeiket, és be kell számolniuk arról, hogy az előző 14 napban mely országokban vagy térségekben jártak.

A közlemény szerint az angliai karanténkötelezettség alól azok a beutazók mentesülhetnek, akik az angliai érkezésük előtti 14 napban nem jártak olyan országokban, amelyek nem szerepelnek az angliai karanténelőírás alól mentesített országok teljes listáján.

A tárca közölte: a brit kormány elvárása az, hogy az angliai beutazási karanténkötelezettség alól felmentett országok szintén ne kötelezzék elkülönítésre a hozzájuk érkező briteket. Így biztosítható ugyanis, hogy a külföldi nyaralásra utazó briteknek sem úti céljukon, sem hazautazásuk után ne kelljen karanténba vonulniuk.

A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy a karantén-előírás alól mentesített országok listáját a brit kormány folyamatos felülvizsgálat alatt tartja, és ha az egészségügyi kockázatok valahol ismét növekednének, annak az országnak vagy térségnek az esetében ismét bevezethető az elkülönítési előírás.

A karantén-előírás megszüntetése a mentesített országokból vasúton, hajóval vagy repülőgéppel Angliába érkezőkre egyaránt vonatkozik majd.

A pénteki közlemény szerint a brit külügyminisztérium is felülvizsgálja utazási útmutatóját, amely jelenleg a legszükségesebb eseteken kívül minden külföldi utazástól eltanácsolja a briteket.

A brit kormány június 8-án léptette életbe az elkülönítési rendelkezést, amelynek alapján jelenleg kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is.

A kormány akkori indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása volt, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.

Arra, aki nem tartja magát a karantén-előíráshoz, a hatóságok Angliában ezer font (390 ezer forint) pénzbüntetést szabhatnak ki.

A brit turisztikai és a repülési ágazat legnagyobb vállalatai élesen bírálták a karanténintézkedést és összehangolt jogi eljárást kezdeményeztek azzal a céllal, hogy bíróság kötelezze a kormányt a szabályozás visszavonására.