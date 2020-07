Fehér Ház: A napi jelentésben szerepelt az oroszok vélt pénzjutalma táliboknak

Megosztás Tweet



Donald Trump amerikai elnököt személyesen nem tájékoztatták, de a napi jelentésben szó volt arról, hogy Oroszország egyes értesülések szerint pénzjutalmat ajánlott volna fel a kormányellenes, iszlamista táliboknak az Afganisztánban meggyilkolt amerikaiak után – jelentette ki a Fehér Ház szóvivője kedden.

Kayleigh McEnany kifejtette: miután a hírszerzési jelentések ellentmondásosak voltak arról, hogy vajon orosz ügynökök valóban pénzt ajánlottak-e lázadóknak azért, hogy az Afganisztánban szolgálatot teljesítő nemzetközi koalíció katonáit megöljék, ezért külön, személyes tájékoztatást nem adtak az elnöknek.

Mint közölte: a hírszerzés mindaddig nem is tervezte az elnök személyes tájékoztatását, amíg nem ellenőrizték az információk hitelességét, ugyanakkor a Trump asztalára tett napi jelentésben szerepelt ez az információ is.

A The New York Times című amerikai napilap a hétvégén írt arról, hogy oroszok állítólag fejpénzt ajánlottak „az afgán tálibokhoz közeli” lázadóknak a meggyilkolt katonák után. A cikk szerint erről tájékoztatták Trumpot, sőt a Nemzetbiztonsági Tanács március végén meg is vitatta az ügyet, de nem született válaszreakció.

Trump és az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) igazgatója, John Ratcliffe cáfolta ezeket az állításokat, ahogyan Oroszország és a tálibok is.

Arra az újságírói kérdésre, előfordulhatott-e, hogy az elnök nem olvasta el a jelentéseket, Kayleigh McEnany azt válaszolta: az elnök „a földkerekség leginformáltabb személye a minket veszélyeztető fenyegetéseket illetően”.

A Fehér Ház a The New York Times cikkének megjelenése óta folyamatosan azt hangoztatta, hogy Donald Trumpot nem tájékoztatták erről az ügyről.

Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje keddi sajtókonferenciáján az ügyről úgy nyilatkozott: „ha (az elnököt) nem tájékoztatták erről, akkor az kötelességmulasztás. Ha tájékoztatták, de nem tett semmit, az is kötelességmulasztás.”

A kongresszus több demokrata párti politikusa azt kérte kedden, hogy Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatónője és John Ratcliffe, a DNI vezetője a lehető legrövidebb időn belül közvetlenül tájékoztassa az ügyről a törvényhozókat.