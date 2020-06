Félmillióan kerültek vesztegzár alá Peking térségében

Szanlitun pekingi bevásárló- és szórakozónegyed a koronavírus-járvány idején (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)

Mintegy félmillió ember került vesztegzár alá a Peking térségében kitört újabb járványgóc miatt – közölték a kínai hatóságok vasárnap a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedése nyomán.

A hatóságok ugyanakkor arról biztosítottak mindenkit, hogy a helyzet javulni fog. A korlátozások által érintett Anhszin megye 150 kilométerre található Pekingtől. A területet az egészségügyi hatóság szerint teljességgel elszigetelik, a lakosoknak az otthonaikban kell maradniuk, családonként egy személy járhat bevásárolni, illetve gyógyszerekért.

Az újabb esetek miatt sokan a járvány egy újabb hullámától tartanak.

Miután két hónapon át nem jelentettek újabb fertőzötteket Pekingből, június 11. óta már 311 esetet tartanak nyilván a kínai fővárosban.

A járványgóc központja a Hszinfadi nagybani piac lehet, amelyen május 30. óta mintegy 200 ezren fordultak meg. A Hszinhua kínai hírügynökség szerint a piacra a anhszin megyei vállalatok szállítottak édesvízi halakat.

A múlt héten tömegesen végeztek el koronavírus-teszteket Pekingben a nagyobb piacok, éttermek, és futárszolgálatok munkatársainál, de a potenciálisan érintett lakónegyedekben élőket is megvizsgálták. A Global Times állami hírlap szerint a teszteket most a szépségszalonok dolgozóira is kiterjesztik.

A járvány kiindulópontjában,