Négy hónappal a választások után megalakulhat az ír kormány

A koalíciós megállapodásra lépett három írországi párt tagsága jóváhagyását adta a politikai frigyre, megalakulhat az ír kormány, véget vetve a a február 8-ai előre hozott parlamenti választások óta tartó politikai bénultságnak.

A több mint négy hónappal ezelőtti választások eredményeként a 160 fős törvényhozásban a Fianna Fáil 38 képviselői mandátumot szerzett, a baloldali nacionalista Sinn Féin párt pedig mindössze eggyel kevesebbet, 37-et. A kormányzó Fine Gael pártnak 35 képviselője lett a parlamentben (Fotó: MTI/EPA/Aidan Crawley)

A koalíciós megállapodásra lépett három írországi párt (centristák, kereszténydemokraták és zöldek) tagsága pénteken nagy többséggel megszavazta, hogy együttesen vegyék kezükbe a koronavírus-járvány által sújtott ország irányítását, s ezzel vessenek véget a február 8-ai előre hozott parlamenti választások óta tartó politikai bénultságnak.

A hárompárti koalíciós megállapodást június 15-én írták alá a centrista Fianna Fáil, a kereszténydemokrata Fine Gael és a Zöld Párt vezetői, ezt a megegyezést kellett elfogadnia tagságuknak, amely mindhárom párt esetében zöld utat adott a politikai frigynek.

A megállapodás értelmében az ötéves mandátum első felében a Fianna Fáil élén álló Micheál Martin tölti be a miniszterelnöki tisztséget, majd őt a Fine Gaelt vezető Leo Varadkar, a jelenlegi – ideiglenes – miniszterelnök követi 2022-ben.

„Fine Gael megkezdi harmadik kormányzati mandátumát, ez az új koalíció egységes, erős, és képes lesz szembenézni a kihívásokkal” – mondta pénteken Dublinban a 41 éves Varadkar.

A két jobbközép párt most először lett hajlandó a közös kormányzás útjára lépni, a korábbi évtizedekben ugyanis felváltva osztoztak a végrehajtó hatalmon. Nem volt más választásuk, hiszen a több mint négy hónappal ezelőtti választások eredményeként

a 160 fős törvényhozásban a Fianna Fáil 38 képviselői mandátumot szerzett, a baloldali nacionalista Sinn Féin párt pedig mindössze eggyel kevesebbet, 37-et. A kormányzó Fine Gael pártnak 35 képviselője lett a parlamentben.

Így ahhoz, hogy a Sinn Féint távol tarthassák a kormány rúdjától, szükségük volt a zöldek 12 képviselőjének a támogatására.

Micheál Martin, az ír ellenzéki Fianna Fáil párt vezetője a koronavírus-járvány miatt lerobbant gazdaság talpra állítását tűzte zászlajára (Fotó: MTI/EPA/Gerard McCarthy)

Ez a három párt a jelenlegi legsúlyosabb problémákat igyekszik majd egyfajta munkamegosztás révén orvosolni. Martin – akit szombaton iktatnak be hivatalába – a koronavírus-járvány miatt lerobbant gazdaság talpra állítását tűzte zászlajára, s ebben most partnere lesz Varadkar is. Eamon Ryan, a zöldek vezetője különleges szerephez jut a környezetvédelem terén, miután a két koalíciós társ elfogadta programjának fő tételeit.

A baloldali nacionalista Sinn Féinnel minden jelentősebb erő kizárta az együttműködést annak múltja miatt, főképpen azért, mert az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) politikai szárnya volt.

A Sinn Féin amúgy az egyetlen jelentős ír párt, amely Írországban és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írországban egyaránt aktív. Írországban 1997-ben jutott be a parlamentbe, azóta főként a határ menti régiók és Észak-Írország közötti történelmi kapcsolatok helyreállításán, az ír egység megteremtésén fáradozik. Általánosan elfogadott nézet, hogy a Sinn Féin az észak-írországi brit fennhatóság ellen egykor fegyverrel küzdő IRA politikai szárnyaként működött a katolikus milícia csaknem három évtizedes britellenes terrorhadjárata idején, jóllehet ezt a párt soha nem ismerte el.

