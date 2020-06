A terrorszervezetek támadásának jól körülhatárolt célcsoportjai vannak

Megosztás Tweet



Földi László biztonságpolitikai szakértő elmondta, a terrorszervezeteknek általában megvan a jól körülhatárolt célcsoportja. Azonban jelen pillanatban az Iszlám Állam nem határozott meg konkrét csoportot, tagjai nem válogatnak az áldozatok között, fő céljuk, hogy minél nagyobb tömeget tudjanak támadni. Hozzátette, a szélsőjobboldali terrorcselekményekre képes mozgalmak céltudatosan támadnak, leginkább visszavágni szeretnének azoknak, akik őket támadják. A szélsőbaloldali mozgalmak pedig államellenes eszméket vallanak, legfőbb céljuk a káoszteremtés.

Egyre több a szélsőbaloldali csoportokhoz köthető támadások száma Európában. Ezeknek a társaságoknak az a célja, hogy mindig feszültség legyen az utcákon, törnek, zúznak, gyújtogatnak és a rendőröknek is nekimennek.

Közben csökkent a terrortámadások száma az unióban, legalábbis átmenetileg. Szakértők szerint a határok újranyitásával ismét tömegével jöhetnek a bevándorlók, így tovább nőhet a terrorveszély is.

A magyar kormány többször hangsúlyozta, hogy a terrorizmus ellen az illegális migráció felszámolásával lehet fellépni.

A terrorszervezeteknek megvan a jól körülhatárolt célpontja

Hozzátette, a szélsőjobboldali hasonló terrorcselekményekre képes mozgalmak céltudatosan támadnak, leginkább visszavágni szeretnének azoknak, akik őket támadják, akik nem fogadják el nézeteiket.

Kiemelte, a szélsőbaloldali mozgalmak pedig államellenes eszméket vallanak,

legfőbb céljuk a káoszteremtés. Ennek érdekében pedig képesek akár szembeszállni a hatóságokkal is, illetve a vandalizmus sem áll messze tőlük.

Hozzátette, a szélsőbal eszméket valló mozgalmak közül az Antifa mozgalom a legismertebb, tagjai jelen pillanatban Nyugat-Európában és az Amerika Egyesült Államokban tombolnak.



Elmondta, a terrorszervezetek általános célja a káoszteremtés, a rettegés fenntartása, illetve a többségi társadalom folyamatosan bizonytalanságban tartása.

Iszlám Állam nem válogat

Kiemelte, az Iszlám Állam terrorcselekményeinek azért van nagyon sok célpontja, mert a szervezet tagjai csak egyetlen elvet fogadnak el a világban, az iszlám létnek, az iszlám vallásnak a gyakorlását. Minden mást tiltanak és tagadnak.

Már egészen fiatalon arra tanítják a gyerekeket, ha a más vallású embereket nem sikerül meggyőzniük, hogy térjenek át az iszlám vallásra, akkor azokat az embereket meg kell ölni.

Hozzátette, ezt a helyzetet az is súlyosbítja, hogy a saját világukban is komoly ellentétek húzódnak, a fő konfliktusforrást a síita-szunnita problémakör jelenti, amely történelmileg nézve ugyancsak azt mutatja, hogy a gyilkosság az egyik olyan megoldási lehetőség, amellyel lehetséges a másik fél legyőzése.

Egy harmadik indok pedig az a frusztrált élethelyzet, amiben itt élnek Európában – hangsúlyozta. Hozzátette, egyes szervezetek tömegesen csábítják az öreg kontinensre az illegális migránsokat különféle jól hangzó ígéretekkel. Azonban az ígéretekből nagyon kevés teljesül, nagyjából az, hogy nem engedik őket éhen halni. Fényűző villákat, meg luxusautókat nem kapnak, ahogy azt indulás előtt elképzelték – mondta Földi László.

Azok is bűnözőkké válnak, akiket nem arra neveltek

Kiemelte, tehát miután megérkeznek Európába kikerülnek az utcára, ahol testközelbe kerülnek a bűnözéssel. Ennek eredményeként olyan emberek is bűnözőkké válnak, akiket kiskoruktól fogva nem erre neveltek.

Hangsúlyozta, véleménye szerint az nem normalitás kérdése, hogy ha valaki egy közösségben késsel vagy bármi más módon öl bűnöző-e, terrorista-e. Hozzátette, az elképzelések be nem teljesülése, a frusztrált élethelyzet nem jogosít fel senkit arra, hogy emberéleteket oltson ki. Az ilyen jellegű támadásokat már terrorcselekménynek lehet nevezni, és megfelelően büntetni is kell, mert talán az elrettentő példák segítségével megelőzhető az, hogy mások is hasonló útra térjenek.

