Romániában, Horvátországban és Ukrajnában is terjed a járvány, Oroszországban javul a helyzet

Romániában, Horvátországban, Ukrajnában, továbbá az Egyesült Államokban is erősen terjed a koronavírus okozta járvány, Oroszországban azonban javul a helyzet a legfrissebb, csütörtöki jelentések szerint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója arra figyelmeztetett: Bár Európában javulóban van a helyzet, globálisan továbbra is súlyosbodik a koronavírus-járvány, az igazolt fertőzöttek száma a jövő héten várhatóan átlépi a tízmilliót, a halálos áldozatoké pedig az 500 ezret.