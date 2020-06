Javult a helyzet a fő németországi járványgócban

Megosztás Tweet



Javult a helyzet a koronavírus-világjárvány fő németországi gócában, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Gütersloh járásban, ahol a hatóságok csütörtöki adatai szerint egyelőre nem érte el a lakosságot a helyi húsüzemben történt járványkitörés.

A lakosság körében indított tömeges tesztelésen eddig elvégzett 2000 koronavírus-szűrés leletei közül csupán egy lett pozitív – jelentette be Karl-Josef Laumann tartományi egészségügyi miniszter. A szűrést tovább folytatják, a teljes járványhelyzeti kép a hét végére bontakozik ki – mondta.

A 360 ezer lakosú Gütersloh-ban és a 280 ezer lakosú szomszédos Warendorf járásban több teszközpontot nyitottak. Mindenütt több száz méteres sorok alakultak ki. Sokan azért végeztetik el az ingyenes vizsgálatot, mert a tanítási szünet és a szabadságolások kezdetével nyaralásra készülnek, és hivatalos igazolást szeretnének arról, hogy nem fertőzöttek.

Erre sokhelyütt szükség is lehet, több tartomány – köztük Hamburg és Alsó-Szászország – már be is vezette, hogy a szálláshelyek csak friss és negatív koronavírus-vizsgálati leletet felmutató vendégeket fogadhatnak a két járásból.

Gütersloh-ban és Warendorfban a hét elején visszaállították a járvány eddigi legsúlyosabb, március-áprilisi szakaszában megismert korlátozásokat, miután tömeges fertőzés történt a térség egyik legnagyobb vállalata, a Tönnies húsipari holding rheda-wiedenbrückeni központi üzemében. A 7000 dolgozó közül 1553-nál mutatták ki az új típusú koronavírust (Sars–Cov-2). Az üzemet leállították, a dolgozókat és a velük együtt élőket kéthetes karanténra kötelezték.

A szabályt több száz rendőr bevetésével ellenőrzik. Munkájukat tolmácsok is támogatják. Rájuk azért van szükség, mert a dolgozók döntő többsége külföldi, legnagyobb részük – minden második húsüzemi munkás – román állampolgár.

A lakosság egészét sújtó korlátozások egyelőre a hónap végéig érvényesek. Feloldásuk vagy meghosszabbításuk a következő napok járványügyi adataitól függ. A helyzet egyelőre javul, Gütersloh-ban a hét elején regisztrált 270,2-ről 192,8-ra süllyedt a megelőző hét napon regisztrált új fertőzések 100 ezer lakosra vetített száma. Warendorfban 66,2-ről 50,4-re csökkent a mutató, már alig haladja meg az 50-es határértéket, amely felett a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megállapodása szerint szigorításokat, az általánosan érvényes fertőzéshigiéniai szabályokon túlmutató járványlassító intézkedéseket kell bevezetni.

Németországban több mint egy hónapja tartósan ezer alatt van az igazolt új fertőzöttek napi száma, és a járvány egyre inkább helyi kitörésekből, fellángolásokból áll. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki kimutatása szerint a közigazgatás 401 alapegysége – járások, városok – közül hatban alakult ki járványgóc.

A helyzet javul, ezt mutatja, hogy az úgynevezett reprodukciós ráta értéke ismét egy alá süllyedt, a négynapos mozgóátlag 0,72, vagyis minden 100 új fertőzött átlagosan 72 embernek adja át a vírust, amely így lassan visszaszorul.

Valamennyi járást és várost együttvéve szerdáról csütörtökre 630 új esetről érkezett jelentés az RKI-hez. Így a járvány kezdete óta 192 079 SARS–CoV-2-fertőzést mutattak ki Németországban. A gyógyultnak minősülők becsült száma 176 800-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid–19) összefüggésben 8927 regisztrált fertőzött halt meg, ez tizenhárommal több az egy nappal korábbinál.

Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő, regisztrált fertőzöttek becsült száma 6300 körül van a 83,1 milliós országban.