Donald Trump szerint volt nemzetbiztonsági tanácsadója ostoba és szívtelen ember

John Bolton „ostoba és szívtelen ember” – jelentette ki volt nemzetbiztonsági tanácsadójáról Donald Trump amerikai elnök kedden a Fox televízióban sugárzott interjújában.

Az elnök azt hangoztatta: Boltont börtönbe kellene zárni a Fehér Házban nemzetbiztonsági tanácsadóként töltött idejéről írt könyve miatt. A szoba, amelyben a dolog történt: Egy fehér házi emlékirat című memoár egyébként kedden került az amerikai boltokba.

Donald Trump azt mondta: korlátozott volt a kapcsolata Boltonnal már a 2019 szeptemberében történt elbocsátása előtt is. „Kirúgtam, és egyáltalán nem gondoltam, hogy nagy ügy lett volna” – fogalmazott. Majd emlékeztetett arra, hogy Bolton „titkosított információkat vitt magával és az elnökség idején publikálta ezeket”, s hozzátette, hogy ezzel szerinte a volt nemzetbiztonsági tanácsadó bűncselekményt követett el és „börtönbe kellene vonulnia ezért”.

Az elnök már az interjú sugárzása előtt, kedden reggel, az egyik Twitter-bejegyzésében ostorozta Boltont. Leszögezte, hogy

A sajtóban eddig nyilvánosságra került részletek szerint a könyvben Bolton azt állítja, hogy Trump arra kérte a kínai kormányzatot, segítsen neki az újraválasztásában. Egy kedden – a könyv megjelenésének napján – idézett részlet szerint Trump állítólag 2018-ban azt fontolgatta volna, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból, mert a többi NATO-tagállam nem emelte meg hozzájárulását a közös költségvetéshez.

John Bolton volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó The Room Where It Happened (A szoba, ahol történt) című visszaemlékezésének könyvét ma kezdték el árusítani az Egyesült Államokban (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)