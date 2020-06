New York eltávolítaná Roosevelt szobrát, Trump ellenzi

Donald Trump szombaton tartott kampánygyűlésén arról beszélt, hogy „eszement baloldali csürhe” próbálja meggyalázni az amerikai történelmet és megszentségteleníteni az emlékműveket (Fotó: MTI/EPA/Albert Halim)

New York polgármestere, Bill de Blasio támogatja, hogy a New York-i természettudományi múzeum kérésére távolítsák el Theodore Roosevelt egykori elnök szobrát az intézmény épülete elől, de hétfőn a kérdésbe Donald Trump elnök is beavatkozott, s azt írta, hogy ellenzi a szobor elmozdítását.

„Ez nevetséges. Ne tegyék meg” – írta az elnök a Twitteren.

Theodore Roosevelt 1901 és 1909 között volt az Egyesült Államok 26. elnöke. Előtte New York állam kormányzójaként is szolgált. A múzeum előtt álló szobor lóháton ábrázolja a néhai politikust, mellette pedig egy amerikai őslakos és egy afrikai amerikai alak áll. A szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati terjeszkedés jelképe.

Bill de Blasio vasárnap jelentette be, hogy támogatja a szobor elmozdítását, mert egyetért azzal, hogy az alkotás „alávetettként és alsóbbrendűként ábrázolja a fekete és őslakos embereket”.

A George Floyd halála után kibontakozó tiltakozások révén felerősödtek azok a követelések, melyek a rabszolgasághoz, az egykori Amerikai Konföderációs Államokhoz és a gyarmatosításhoz köthető szobrok és emlékművek eltávolítását szorgalmazzák. Trump szombaton tartott kampánygyűlésén arról beszélt, hogy „eszement baloldali csürhe” próbálja meggyalázni az amerikai történelmet és megszentségteleníteni az emlékműveket.

