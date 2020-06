Az unió költségvetésének tárgyalásakor digitális adó kivetése is szóba kerül

Megosztás Tweet



Még az augusztusi nyári szünet előtt megállapodnának az újjáépítési csomagról és az unió hét éves költségvetéséről a tagállamok vezetői. Az állam és kormányfők pénteken is egyeztettek a javaslatokról.

Halkó Petra, a Századvég vezető elemzője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a 2021-2027-es időszakra vonatkozó költségvetés két részre bontható, a költségvetés törzsére, ami jelenleg ezerszáz milliárd euró, illetve az újjáépítési csomagra, ami lényegében a költségvetés kibővítése lenne.

Hozzátette, az unió költségvetésének jelentős része a tagállami befizetésekből származik. Az újjáépítési csomagot viszont hitelből finanszíroznák, a hitelt pedig az Európai Unió venné fel.

A helyreállítási csomag is két részből tevődik össze, az egyik része egy ötszáz milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás, a másik része kétszázötven milliárd eurós hitelkeretből áll – mondta. Hozzátette, a vissza nem térítendő támogatásból minden egyes tagország részesülne, a hitelek választhatók lennének.

Halkó Petra emlékeztetett, Nagy-Britannia kilépésével a befizetésekben hiány keletkezett, ezt a hiányt még nem sikerült megoldani az uniónak, így a mostani tárgyalásokon ez a probléma is terítékre kerül.

Arról is tárgyalnak, hogy az unió vezetősége új adókat szeretne kivetni, amelyek többek között érintenék a digitális gazdaságot és a környezetvédelemet is – mondta. Hozzátette, azonban még ezek kapcsán is éles viták alakulhatnak ki, mivel az eddigi információk szerint az adók nem egységesen érintenék a tagállamokat.

