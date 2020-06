Milliók követték online a nyári napfordulót a Stonehenge-nél

Több millió ember követte szombat éjszaka, vasárnap hajnalban a nyári napfordulót az angliai Stonehenge-nél, mert a hagyományos ünnepség a koronavírus-járvány miatt elmaradt.

How to watch a livestream of the summer solstice at Stonehenge today: https://t.co/GZvRua32HK pic.twitter.com/pD5GSOdDUK

— Lifehacker (@lifehacker) June 20, 2020