Szijjártó: Fontos Törökország és a visegrádiak együttműködése

A visegrádi négyek (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország) egyetértettek abban, hogy szoros, stratégiai jellegű együttműködésre van szükség Törökországgal – mondta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán pénteken közzétett videóban.

Szijjártó Péter az érintett országok külügyminisztereivel az Európai Unió és Törökország kapcsolatáról videokonferencián folytatott egyeztetés után kiemelte: a koronavírus-járvány idején is megtapasztalhatták, hogy a jó kapcsolat Törökországgal segíthet a védekezésben. Magyarország is importált védőeszközöket, anyagokat Törökországból.

Azért is szükséges az együttműködés Törökországgal – folyatta –, mert hamarosan a világ 10 legnagyobb gazdasága közé tartozik majd. A közép-európai országoknak nyitott a gazdaságuk, „nyilvánvalóan nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságát kihagyjuk exportcélpiacaink közül” – mondta.

Hozzátette: a gazdasághoz szorosan kapcsolódó energetikai kérdésekben is érdekazonosság áll fenn közöttük. A közép-európai országok a nukleáris energiát is használják az országaik energiaellátásáért, és Törökország is elkötelezett a nukleáris energia békés célú felhasználása mellett. Nyugat-Európában, az európai intézményekben ugyanakkor megkérdőjelezik a nukleáris energia fontosságát, azt, hogy a tagországok felhasználhassák – mondta. „Mi ugyanakkor úgy látjuk” – fűzte hozzá –, hogy az országok energiaellátásának forráseloszlása nemzeti kompetencia.

Az Európai Unió fizesse ki a Törökországnak megígért hatmilliárd eurót

A miniszter előrevetítette: a nukleáris energetikai együttműködés fontos terep lesz Törökország és a közép-európai országok kapcsolatában.

Az Európai Unió és Törökország együttműködésében a legfontosabbnak a migráció féken tartását nevezte a miniszter. Ha Törökország nem állítja meg a rajta keresztül Európába tartó migránshullámokat, ha a török-görög határon át tudnak törni a migránsok, akkor napok kérdése, hogy megjelenjenek Magyarország déli határánál – mondta.

Szijjártó Péter ezért azt javasolta, az Európai Unió fizesse ki a Törökországnak megígért hatmilliárd eurót, mert – mint mondta – ez nem nagy összeg ahhoz képest, amekkora károkat ellenőrizetlen migránshullámok okoznának. Hangsúlyozta, hogy már nemcsak kulturális és biztonsági kockázatokat jelent a migráció, hanem a koronavírus-járvány miatt nagyon komoly egészségügyi rizikót is.

A közép-európai országok nem fogadnak el kvótákat

A miniszter azt kérte a V4-ek külügyminisztereitől, erősítsék meg azt az álláspontjukat, hogy a közép-európai országok nem fogadnak el kvótákat, nem hajlandóak illegális migránsokat befogadni. Beszámolója szerint ezt meg is tették. Megjegyezte, európai intézményekben, Brüsszelben ismét „európai migrációs paktum kidolgozásával vannak elfoglalva”.

„A migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell” – mondta, hozzátéve: a segítséget kell odavinni, ahol baj van, vagyis a migrációt kiváltó okokat kell megszüntetni.

A videokonferencián beszámolt csütörtöki máltai látogatásáról is, amelyen ismertette: Magyarország támogatja azt a máltai javaslatot, hogy európai forrásból erősítsék a líbiai parti őrséget ahhoz, hogy megakadályozhassák migránsok hajóra szállását Európa felé.

Beszámolt arról is, hogy az Európai Unió újratárgyalja az afrikai-, karibi- és csendes-óceáni térséggel kötött megállapodását, amelyet a nyugat-európaiak Szijjártó Péter szerint azért tartottak fontosnak, mert egyfajta „legális csatornát” biztosított azoknak, akik ezekből a térségekből érkeztek Európába munkát vállalni. A miniszter ugyanakkor az európai álláspontnak és ennek a megállapodásnak az újragondolását javasolja, mivel a koronavírus miatt sok százezer európai vált munkanélkülivé, és – emelte ki – az európai országoknak elsősorban a saját állampolgáraiknak kell állást biztosítaniuk.

Szijjártó Péter elmondta: a V4-ek csoportjában Csehország elnöksége lejár, júliustól Lengyelország veszi át a csoport vezetését.