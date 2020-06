Elképesztő károkat okoztak a megáradt folyók Romániában

Megosztás Tweet



Bravúros mentést hajtottak végre a katasztrófaelhárítók a Krassó-Szörény megyei Nádorhegyen, ahol a megáradt Bisztra folyó teljesen körbezárta a lakóházakat. Csak helikopterrel tudták az ott rekedt lakókat kiszabadítani a víz fogságából – hangzott el az M1 Híradójában.

Elképesztő károkat okoztak a viharok Temes megyében is. A heves esőzéseket követő villámáradások elől a katonai tűzoltóság munkatársai mentették az embereket. Öt települést teljesen elzártak a külvilágtól a megáradt folyók.

Hatalmas a készültség a Temes megyei Lugoson is. A Temes folyó annyira megduzzadt a sok esőtől, hogy Lugos városától nem messze két helyen is átszakította a gátat. Péntek délutánig csak szántókat öntött el a víz, de a szakemberek aggódnak, hogy Lugos fő nevezetességét, a Monarchia idején épült Temes-hidat is elmossa az áradás. Katonák, önkéntesek kézzel, traktorokkal pakolták a homokzsákokat a város alacsonyabban fekvő utcáiba.

Pénteken még több mint félszáz településen állt a víz az udvarokban és a pincékben, valamint országszerte 31 folyón hirdettek árvízkészültséget.

A katonaság és a tűzoltóság is a gátak megerősítésén dolgozik. Minden erejükkel azon vannak, hogy elkerüljék a Bisztra folyó áradását. Ha átszakadna a töltés, az árterületen élők ezrei kerülnének veszélybe.

A munkát nehezíti, hogy Délnyugat-Romániában több út is járhatatlanná vált az átfolyások és az alámosások miatt. A román hatóságok szerint szombatig nagy erejű viharokra kell számítani országszerte, így másodfokú viharriasztás van érvényben.

