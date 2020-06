Ambiciózus céljai vannak a szerbiai választásokon induló VMSZ-nek

Megosztás Tweet



Ambiciózus céljai vannak a vasárnapi szerbiai választásokon egyedüli magyar pártként induló Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) – mondta Németh Ferenc, a Külgazdasági és Külügyi Intézet kutatója csütörtökön az M1 csütörtöki műsorában.



Németh Ferenc hozzátette: a párt a választások után önálló frakciót szeretne alakítani a szerb parlamentben, amihez öt képviselőre van szükség.

A kutató szerint nem várható nagy meglepetés a hét végi szerb parlamenti, vajdasági tartományi parlamenti és szerbiai önkormányzati választásokon. Borítékolható, hogy a VMSZ megtartja vezető pozícióját a magyar közösségek között – vélekedett.

A párt szeretné bővíteni képviseletét a vajdasági tartományi parlamentben is, és legnagyobb célja, hogy önkormányzati szinten megerősödjön a főleg magyarok lakta településeken, városokban. Szabadkán a VMSZ polgármester-jelöltet is állított – mutatott rá.

A párt erősödése a szerbiai magyar közösségeknek abszolút pozitív fejlemény lenne, ugyanis nagyobb „láthatóságot” tudnának biztosítani a vajdasági magyaroknak regionális és országos szinten is. Tovább folytatódnának az elmúlt négy évben elindult gazdasági programok és infrastrukturális fejlesztések – fűzte hozzá.

Budapest és Belgrád kapcsolata szempontjából is fontos lenne, hogy a VMSZ megőrizze pozícióját, és így továbbra is híd szerepét töltse be a két ország között – mondta Németh Ferenc.

A hétmilliós Szerbia lakosságának körülbelül 3,5 százaléka magyar, vagyis megközelítőleg 250 ezer magyar él az országban. A Vajdaságban lélekszámbeli arányuk 14 százalékos.

A címlapfotó illusztráció.