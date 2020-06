Egy újabb konföderációs emlékművet döntöttek le a virginiai Richmondban

Megosztás Tweet



Egy újabb konföderációs emlékművet döntöttek le tüntetők a Virginia állambeli Richmond városában szerdára virradóra – adta hírül a helyi média.

A híradások szerint a Virginiai Nemzetközösségi Egyetem területén lévő, konföderációs tüzért ábrázoló Howitzers-emlékművet az arra felvonuló tüntetők döntötték le, kötelekkel rángatták le a szobrot a talapzatáról. Egy helyi lap által bemutatott videón látszik a földön, arccal lefelé fekvő, festékkel lefújt katonaszobor.

Az emlékművet 1892-ben állították fel az 1861-65-ös polgárháborúban a konföderációs erők oldalán harcoló richmondi tarackos tüzérségi egység emlékére.

A május 25-én, erőszakos rendőri fellépés következtében Minneapolisban meghalt George Floyd tragédiája óta kirobbant tüntetéssorozaton már több olyan szobrot és emlékművet megrongáltak vagy elmozdítottak az Egyesült Államokban, amely emléket állított a déli konföderációs államok kiemelkedő személyiségeinek, elsősorban katonai vezetőinek.

Ez már a negyedik emlékmű, amely ilyen sorsra jutott Richmondban. A város egy ideig a konföderáció fővárosa is volt, és a közelében fekszik a Lee támaszpont, amely Robert Lee tábornokról, a konföderációs seregek főparancsnokáról kapta a nevét. Ledöntötték Kolumbusz Kristóf richmondi szobrát is, a felfedezőt ugyanis az Egyesült Államok egyes vidékein ma az amerikai őslakos indiánok lemészárlása jelképének tekintik. Ledöntötték továbbá Jefferson Davis konföderációs elnök és Williams Carter Wickham tábornok szobrát is. Ralph Northam, Virginia állam demokrata párti kormányzója elrendelte Lee tábornok richmondi lovasszobrának eltávolítását, de egy bírósági döntés megakadályozta ennek végrehajtását.

A helyi sajtó szerint a richmondi tüntetők követelik az összes konföderációs emlékmű eltávolítását a városból, és egy polgári tényfeltáró bizottság felállítását szorgalmazzák a rendőrségi intézkedések kivizsgálására, követelik továbbá az anyagi források megvonását is a rendőrségtől.

A címlapfotó illusztráció.