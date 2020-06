A The New York Times szerint a családok szétszakítása sem nagy ár azért, hogy minél többen támogassák a feketék ügyét

A családok szétszakítása sem nagy ár azért, hogy minél többen támogassák a feketék ügyét – ez derül ki az amerikai liberális napilap, a The New York Times által közölt egyik írásból. Egy fiatal afroamerikai író, jogvédő szerint most nem arra van szükség, hogy a közösség kifejezze együttérzését, hanem arra, hogy harcoljanak a feketékért, és ha kell, saját családjukkal is szembemenjenek – hangzott el az M1 híradójában.