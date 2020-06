Magyarország tartósan tranzitszerepbe kényszerülhet a következő években

Megosztás Tweet



Észak-Afrikában húszezer migráns áll készen az indulásra. A nyáron újraindul a földközi-tengeri migráció is – erről számolt be az olasz nemzetbiztonsági hivatal. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hónapokban még többen érkezhetnek a Balkánról.

(Fotó: MTI/EPA/Sedat Suna)

Magyarországra a legkülönfélébb módon akarnak bejutni az illegális bevándorlók. Egyesek kamionok rakterében, mások a határkerítés alatt fúrt alagutakon keresztül próbálkoznak.

Kedd reggel Bácsalmáson egy magát szír állampolgárnak valló férfit tartóztattak fel a rendőrök. A férfi sem a személyazonosságát, sem magyarországi tartózkodása jogszerűségét nem tudta igazolni, ezért a jogszabályoknak megfelelően visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Egyre trükkösebb módszerekkel próbálkoznak a migránsok. Azok, akik már kaptak katonai kiképzést sokkal technikásabban át tudnak jutni a kerítésen, illetve a pengés dróton. Régi matracból levágnak egy darabot vagy több takarót egymásra helyeznek, és arra ráhasalva átlendülnek.

Látszik, hogy nem először szembesülnek drótakadállyal, hogy van benne tapasztalatuk. A másik népszerű módszer, amikor kamionok rakterébe bújnak el vagy vonatokon rejtőznek el – mondta Georg Spöttle biztonságpolitikai elemző a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy

néhány civil szervezet tanácsot ad a migránsoknak, hogyan tudnak legkönnyebben bejutni Európába.

Ráadásul 2015-ben kinyomtattak nekik egy útikönyvet, amiben többek között megtalálható, hogy melyik a legrövidebb út Nyugat-Európa felé, hol lehet biciklit venni, hol találhatók segélyszolgálatok – mondta a biztonságpolitikai elemző.

Még olyan részletes tanácsokkal is ellátják őket, hogyha vonaton bújnak el, milyen szerszámokra van szükségük a mosdó álmennyezetének kibontásához, és ott mekkora hely van, hogy elrejtőzhessenek – fűzte hozzá az elemző.

A hétvégi adatok szerint háromszáz–négyszáz közé tehető a próbálkozások száma.

Magyarország népszerű migrációs útvonalon fekszik

Spöttle szerint azok, akik most indulnak el, feltehetően Olaszország felé veszik az irányt, de nem lehet kizárni Törökországot sem. Magyarország továbbra is azoknak opció, akik a Balkánon keresztül érkeztek Európa területére. Láthattuk 2015-ben is, hogy Magyarország egy nagyon népszerű migrációs útvonalon fekszik, de nemcsak 2015-ben érezhettünk először érdemi mozgásokat.

(Fotó: MTI/AP/Kemal Softic)

A Balkánról koszovóiak, albánok már korábban is frekventáltan használták ezt az útvonalat. Ennek praktikus földrajzi okai is vannak, hiszen aki ide be tud jutni a hatóságok háta mögött, és folytatni tudja nyugatra az útját, az gyorsan Ausztriában találhatja magát – fejtette ki Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese.

Feltételezhetően nagyon sokan Németországba szeretnének eljutni,

de a Benelux államok, Franciaország, Skandinávia is népszerű úti cél. Arra kell készülnie Magyarországnak, hogy tartósan tranzitszerepbe kényszerül a következő években, évtizedekben – hívta fel a figyelmet.

Olaszországnak újra kellene gondolnia a migrációs politikáját

Olaszországban súlyos járványhelyzet alakult ki az elmúlt hónapokban. Többek között a kikötőket is lezárták. A járványhelyzet következtében súlyos munkaerőhiány alakult ki az olasz mezőgazdaságban is, amit illegális idénymunkások alkalmazásával akar megoldani a kormány, és ehhez legalizálja a státuszukat. Olaszország több fronton próbál helytállni vélt vagy valós érdekének megfelelően.

A járványhelyzet és a fokozatos nyitás idején újra kellene gondolnia az olasz kormánynak a migrációs politikáját. Egyelőre azonban kevés nyoma van, hogy Olaszország a szigorúbb álláspont irányába mozdulna el – hangsúlyozta Janik.

A címlapfotó illusztráció.