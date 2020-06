Az olaj áll a líbiai konfliktus mögött

Megosztás Tweet



Hosszú ideig elhúzódhat a Líbiában évek óta tartó polgárháború, amelyben Oroszország és Törökország mellett számos más külföldi ország is szerepet játszik. Az ország olajkincse a legnagyobb tét. Szakértők szerint a konfliktus tovább erősítheti a térségből az Európába irányuló migrációt.

(Fotó: MTI/EPA)

Totális káoszként jellemezte a Líbiában uralkodó helyzetet a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, hozzátéve, hogy 2011 óta gyakorlatilag hasonló a helyzet.

Az országban hosszú ideje az ENSZ által elismert Fajez el-Szarrádzs vezette kormány áll szemben Khalifa Haftár tábornokkal és csapataival. A líbiai eseményekben több külföldi ország, elsősorban Oroszország és Törökország játszik kulcsszerepet, hasonlóképpen mint Szíriában.

A két felet több ország támogatja, de a támogatott oldaltól függetlenül

„szinte minden ország vágya és óhaja között szerepel az olaj”

– mondta. Kis-Benedek József szerint ezen országok célja, hogy Líbiában úgy rendeződjön a helyzet, hogy az ottani olajkincs kitermelésében érdekeltek legyenek.

Komoly gazdasági harc folyik a líbiai olaj fölötti uralom megszerzése érdekében. Jelenleg nem lehet tudni, hogy mindez meddig tart, nem látni a szándékot a valódi megállapodásra – jelentette ki.

„Először a belső viszonyokat kellene rendezni, a két felet kellene összehozni” – vázolta a véleménye szerinti megoldási lehetőség alapját. Az utóbbi időben Haftár tábornok csapatainak lendületét sikerült megtörni, kérdés, hogy külföldi támogatói milyen újabb forrásokkal próbálják támogatni – tette hozzá.

Egyre többen sürgetik a helyzet tárgyalásos rendezését

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója szerint mostanra visszaállt az az állapot, ami két éve volt, azaz a Tripoli környéki területeket a nemzetközileg elismert kormány ellenőrzi, a keleti területeket pedig Haftár tábornok. Kérdés, hogy a tripoli kormánynak sikerül-e újabb területeket, bázisokat elfoglalni, mivel

ebben az esetben Haftár tábornoknak nem lenne reális esélye egy újabb Tripoli elleni támadásra. A közel tíz éve tartó konfliktusban több külföldi ország is érdekelt, szakértők szerint mindennek a líbiai olajkincs az oka (Fotó: MTI/EPA)

„Itt közeledünk a külső szereplők felé, mivel közben amerikai információk szerint Oroszország vadászgépeket telepített Kelet-Líbiába, hogy támogassa Haftár tábornokot. Ezek valószínűleg azért vannak ott, hogy elrettentsék a Fajez el-Szarrádzs vezette központi kormányzatot a további offenzíváktól” – mondta.

Nemzetközi szinten szokatlan egyetértés van abban, hogy tárgyalásokra van szükség, ezt most elsősorban Egyiptom szorgalmazza, de korábban Oroszország is szorgalmazta, és ezt támogatja az Egyesült Arab Emírségek és Franciaország is, ahogyan a Fajez el-Szarrádzs kormányát támogató Törökország is ezt tartja célravezetőnek.

Hozzátette:

Törökországnak és Oroszországnak alapvetően nincsenek antagonisztikus ellentétei Líbiában,

onnantól kezdve, hogy látszik, Haftár nem tudja egyesíteni az országot, nem tudja elfoglalni Tripolit, a külföldi szereplők is a békésebb megoldásban érdekeltek. „Akkor lehet infrastrukturális beruházásokat vinni az országba, fölfuttatni ismét az olaj exportot” – fejtette ki Marsai Viktor.

Haftár nem érdekelt a béketárgyalásokban

„Ebben az egyenletben egy aggodalomra okot adó ismeretlen van, Haftár tábornok maga” – tette hozzá Marsai. A tábornok – véleménye szerint – többször is bizonyította már önfejűségét. Hozzátette: ha Haftár tábornok most béketárgyalásokra adja a fejét, akkor végleg elveszíti a lehetőséget arra, hogy Líbia egyszemélyes elnöke legyen.

„Azt nem lehet mondani, hogy elképzelések nélküli, határozatlan ember lenne: rendkívül kemény, és éppen ezért lesz nehéz a kibontakozás” – mondta Kis-Benedek József, emlékeztetve arra, hogy

Haftár a korábbi líbiai vezető, Kadhafi egyik vezető tábornoka, támogatója volt, aki a CIA érdeklődését is felkeltette.

Az amerikaiak óvatosak ebben a helyzetben, de valószínűleg vannak lehetőségeik arra, hogy kívülről befolyásolják a helyzetet, ma a hibrid háborúk korában lehetőségük van erre – mutatott rá újabb, a líbiai helyzetet bonyolító nagyhatalmi szálakra.

A polgárháború miatt fokozott a migrációs nyomás Líbia felől Európára (Fotó: MTI/EPA/SEA-EYE/Fabian Heinz)

„Nagyon hasonló a helyzet a szíriai káoszhoz, ami azt vetíti előre, hogy Líbiában gyors megoldásra nem lehet számítani” – jelentette ki Kis-Benedek József.

Véleménye szerint bárhogy alakul is a helyzet,

Líbia minden esetben ki lesz szolgáltatva azoknak az országoknak, amelyek a majdani győztest támogatják.

„A líbiai belpolitikai helyzetet a külföld határozza meg, a külföldnek pedig nem az az érdeke, hogy gyorsan rend legyen Líbiában, hanem az, hogy a hatalmas olajvagyon úgy legyen elosztva, hogy nekik is jusson belőle” – mondta.

Fokozódhat az Európa felé irányuló migráció Líbiából

Hozzátette: a jelenlegi helyzet kiválóan alkalmas az embercsempészek tevékenységére. „Minél nagyobb a káosz, annál nagyobb a lehetőség arra, hogy minél több ember jöhessen át Európába, ha nem is közvetlenül Líbiából, hanem más országokon keresztül.

Ma Líbiából az egyik legjelentősebb az Európa felé irányuló bevándorlás”

– mondta Kis-Benedek József, és hozzátette: a hatóságok nem tesznek meg mindent, hogy ezt megakadályozzák.

Felmerül a kérdés, hogy Törökország a friss szövetségesét egy nagy geopolitikai játszmában egy Európa felé történő nyomásgyakorlásra akarja-e felhasználni a migráción keresztül – fejtette ki Marsai Viktor.

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.