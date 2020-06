A rendőrség megszüntetését követelik az Egyesült Államok több nagyvárosában

Megosztás Tweet



Az Egyesült Államokban a hét végén is folytatódtak a megmozdulások a rasszizmussal és a hatósági erőszakkal szemben, amelyeket George Floyd két héttel ezelőtti halála váltott ki. Az afroamerikai Floyd azt követően vesztette életét Minnea­polisban, hogy egy fehér rendőr – aki ellen azóta vádat emeltek – percekig térdelt a nyakán egy hatósági intézkedés során. A rendet csak úgy lehet visszahozni, hogy a rendőrség fennmarad és tekintélyét megőrzik. A rendőrség gyengítése negatív, rosszirányú folyamat, és azokban a városokban, ahol ez felmerült, baloldali, liberális városvezetés van – mondta Deák Dániel. Az elemző szerint ez egyértelműen az elnökválasztási kampányról szól.

A hét végén is rendőrellenes jelszavaktól visszahangoztak az amerikai utcák. Az Egyesült Államokban május 25-én szabadultak el az indulatok, amikor egy brutális rendőri intézkedés miatt elhunyt egy afroamerikai származású férfi. Georg Floyd halála miatt tiltakoznak azóta is, és több helyen a tiltakozások erőszakba torkollottak.

Manhattanben kirakatokat vertek szét, üzleteket fosztottak ki fiatalokból álló bandák, Las Vegasban rálőttek a rendfenntartó erők két tagjára, és

egyre többen követelik, hogy a rendőrségnek szánt forrásokat inkább osszák szét a rászorulók között.

Járai Judit tudósító a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, az elmúlt hét végén is több városban fosztogatók, garázdálkodók, vandálok vegyültek a tüntetők közé, bár kétségtelenül sokkal békésebbek voltak a tüntetések.

Elszabadultak az indulatok

Több nagyvárosban követelik, hogy csökkentsék a rendőrség költségvetését, vagy szüntessék is meg rendőrséget. Bill de Blasio, New York város demokrata párti polgármestere vasárnap bejelentette, csökkenti a rendőrség költségvetését, s az összeget a városban élő afroamerikaiak szociális helyzetének javítására fordítja. Hasonló döntést hozott pénteken Los Angeles szintén demokrata párti polgármestere, Eric Garcetti is, aki 250 millió dollárral csökkenti a város rendőrségének költségvetését, s a felszabaduló pénzt szintén az afroamerikaiak és más kisebbségek helyzetének javítását szolgáló programokra fordítja.

Általánosságban elmondható, hogy

a demokrata párti politikusok által irányított városokban és tagállamokban szorgalmazzák a rendőrség költségvetésének csökkentését.

Ennek ellenpéldája Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, aki határozottan ellenzi, hogy a rendőrség költségvetését csökkentsék – mondta Járai Judit.

Minneapolisban, ahol a 46 éves Georg Floyd a rendőrség erőszakos fellépése következtében meghalt, az önkormányzat kimondta, hogy feloszlatják a rendőrséget.

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt ellenzi a rendőri költségvetés csökkentését. A demokrata párti törvényhozók pedig bejelentették, hogy átfogó rendőri reformról szóló törvénytervezetet készítenek. Ez a törvénytervezet konkrétumokat jelöl meg annak érdekében, hogy a rendőri erőszakot végre több évtized után visszaszorítsák vagy megszüntessék.

Még nem volt példa az Egyesült Államok történetében, hogy a közbiztonság meggyengülésére a döntéshozók a rendvédelmi erők leépítésével reagálnának – emelte ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A rendet csak a rendőrség fenntartásával lehet megőrizni

A rendet csak úgy lehet visszahozni, hogy a rendőrség fennmarad és tekintélyét megőrzik. A rendőrség gyengítése negatív, rosszirányú folyamat, és azokban a városokban, ahol ez felmerült, baloldali, liberális városvezetés van – tette hozzá az elemző, majd azzal folytatta, hogy ez egyértelműen az elnökválasztási kampányról szól. Joe Biden demokrata elnökjelölt is politikai tőkét akar kovácsolni az esetből, megpróbálja fenntartani a feszültséget a novemberi elnökválasztásig. Látszik, hogy

politikai célokra akarja felhasználni az ügyet a baloldali Antifa és a Soros György-szervezetek is.

Amikor az Anfita baloldali szervezetek valamilyen kampányt felkarolnak, akkor a társadalomban eleve meglévő konfliktusokat akarják felnagyítani, azokat központi elemmé tenni, ezzel akarják megosztani a választókat – fűzte hozzá.

Azokat a rendőröket, akik megölték Georg Floydot semmi nem védi, őket felelősségre vonják. Tőlük mindenki elhatárolódott, köztük Donald Trump amerikai elnök is az elsők között jelezte, hogy keményen fel kell lépni a rendőri erőszak ellen, és bíróság elé kell állítani azokat a rendőröket, akik megölték Floydot – mondta Deák Dániel.

Ezzel párhuzamosan nem csak ezekről a rendőrökről van szó, hanem magáról a rendőrségről, mintha a rendőrség egy veszélyes szervezet lenne, amit korlátozni kell a szabadság érdekében.

Anarchiába tartó folyamatról van szó,

– tette hozzá –, és a rendőrséget, úgy tűnik, hogy főként a balliberális sajtó igyekszik is lejáratni. Sorra jelennek meg olyan kutatások, olyan cikkek, melyek szerint a rendőrök túlnyomó többsége Trump-szavazó. Ezzel próbálják a demokrata pártiak a saját szavazótáborukat uszítani a rendőrséggel szemben, és úgy tenni, mintha itt egy valós társadalmi megosztottságról lenne szó.

A rendőri túlkapások száma magas az Egyesült Államokban

Az igaz ugyan, hogy a rendőri túlkapások száma magas az Egyesült Államokban, de ezt egyáltalán nem lehet faji megosztottság alapján megítélni. Hiszen ebben az esetben is a fehér rendőr mellett két ázsiai származású rendőr állt, és nem avatkoztak közbe. Itt nem faji ellentétről van szó, hanem rendőri túlkapásról – hívta fel a figyelmet az elemző.

A balliberális csoportok szétverik az amerikai társadalmat,

így is nagyon sok konfliktus volt a faji alapú megosztottság miatt,

ezeket a zavargásokat és fosztogatásokat lényegében el sem lehet ítélni. Demokráciában mindenki tüntethet, élhet a szólásszabadsággal. A tüntetéseket ugyanakkor nem lehet összekeverni a fosztogatásokkal. Fosztogatni és zavarogásokat szítani nem lehet egy demokráciában sem, ez mindig is illegális módszere volt a véleménynyilvánításnak. Egyértelműen, aki ezt elítéli, az nem rasszista, hanem egy demokráciában elfogadhatatlan illegális eszközt ítél el – mondta Deák Dániel.