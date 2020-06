Washington és Moszkva megállapodott a fegyverzetkorlátozási tárgyalások folytatásáról

Marshall Billingslea tájékoztatása szerint a felek képviselői júniusban ülnek majd ismét tárgyalóasztalhoz, és a találkozóra az amerikai javaslatnak megfelelően meghívják Kínát is.

A tárgyalások várható helyszínéről és pontos idejéről a különmegbízott nem tett közzé részletesebb információt.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?

