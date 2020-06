Donald Trump: A Nemzeti Gárda kivonul a szövetségi fővárosból

Megosztás Tweet



A Nemzeti Gárda kivonul a szövetségi fővárosból, Washingtonból – jelentette be vasárnap Donald Trump amerikai elnök.

A Nemzeti Gárda tagjai csaknem egy hétig voltak jelen az amerikai fővárosban, miután a tüntetések erőszakba torkollottak.

„Épp most adtam utasítást a mi Nemzeti Gárdánknak, hogy kezdjék meg a kivonulást Washingtonból most, hogy a helyzet már tökéletesen ellenőrzés alatt van” – írta az elnök a Twitteren, hozzátéve, hogy a Nemzeti Gárda tagjai most ugyan hazamennek, de ha szükséges gyorsan vissza is térhetnek.

Washington nem önálló tagállam, de különleges státusa van. Az alkotmány értelmében a szövetségi kormányzatnak döntési jogkörrel rendelkezik több területen.

Muriel Bowser, a főváros demokrata párti polgármestere a múlt héten írásban kérte Donald Trumpot a Nemzeti Gárda kivonására. Az afromerikai polgármesternő először óvatosan, majd nyíltan a tüntetők mellé állt, és a héten a Fehér Házhoz közeli kis teret átnevezte és kicseréltette az utcanév-táblát Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) táblára, miután aktivisták az egész utcán óriási sárga betűkkel felfestették az úttestre a Black Lives Matter feliratot.

A Black Lives Matter mozgalom 2013-ban alakult, a Barack Obama elnöksége idején szintén gyakori rendőri erőszak ellen.

Elemzők szerint ennek a szerveződésnek a korábbi fekete polgárjogi mozgalmakkal, köztük a militáns Fekete Párducokkal ellentétben, nincsenek történelmi gyökerei, és gyakran az erőszak és az anarchia eszközeihez nyúl.

Washingtonban mindazonáltal nem állt helyre a rend. Szombaton több tízezren tüntettek a Fehér Ház előtt és a belvárosban a rendőri erőszakra hivatkozva. A békés tüntetők megrongálták Abraham Lincoln elnök emlékművét is.

New York város polgármestere, Bill de Blasio vasárnap bejelentette a kijárási tilalom eltörlését. A héten a metropoliszban minden este 8 órától kijárási tilalom volt érvényben az erőszak, a fosztogatások és a vandalizmus megfékezése érdekében.

Az Egyesült Államokon végigsöprő, több helyen erőszakba, gyújtogatásokba és fosztogatásokba torkolló tüntetéssorozat azt követően kezdődött, hogy május 25-én egy rendőri igazoltatás során a rendőrök a földre szorították és megbilincselték a 46 éves afroamerikai George Floydot. Az egyik rendőr a férfi nyakára térdelt, aki ennek következtében meghalt. A négy rendőrt azonnal elbocsátották, s azóta mind a négyük ellen vádat is emeltek.