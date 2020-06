Nógrádi: Meggyengült Trump pozíciója, Biden hibákat vét

Tombol az erőszak az Egyesült Államokban. Több nagyvárosban szükségállapotot hirdettek. Már több ezer randalírozót tartóztattak le a hatóságok az elmúlt napok erőszakos demonstrációival kapcsolatban Amerikában.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, Amerika teljesen új helyzetbe került, amelynek több oka is van, az egyik legfőbb ok a koronavírus-járvány. A pamdémia lesújtott az Egyesült Államokra, és az egészségügyi károk mellett komoly gazdasági károkat is eredményezett, például jelenleg csaknem harmincmillió a munkanélküli az országban.

Azt is elmondta, ha egy évvel korábban kérdezik meg tőle, hogy lát-e esélyt Donald Trump amerikai elnök újraválasztására, habozás nélkül azt válaszolta volna, hogy igen. Azonban most már ebben nem olyan biztos.

Kiemelte, Donald Trumpnak azonban szerencséje van, mivel a vele szemben induló Joe Biden demokrata párti elnökjelölt ostobaságokat beszél, például a napokban közölte, hogy az amerikai fekete bőrszínű állampolgárok rá kell majd szavazzanak, miközben az afroamerikaiak 80 százaléka eddig is a Demokrata Pártra szavazott.

A beszélgetés során arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban novemberben nemcsak elnökválasztás lesz, hanem megválasztják a két képviselőház meghatározott részét, illetve 13 állam kormányzót is választ. Tehát óriási a tét.

Hozzátette, a Demokrata Párt célja, hogy a képviselőházban többséget szerezzen.

A címlapfotó illusztráció.