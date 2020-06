Elítélte a rasszizmust a még életben lévő volt amerikai elnökök mindegyike

Megosztás Tweet



Elítélte a rasszizmust, a faji alapú hátrányos megkülönböztetést, illetve az egyenlőtlenséget mind a négy, még életben lévő volt amerikai elnök az utóbbi napokban, miután az Egyesült Államokban nagyszabású tüntetések robbantak ki az afroamerikai George Floyd halála után, aki egy rendőri intézkedés nyomán vesztette életét.

Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, s többük is – közvetlen vagy közvetett módon – bírálta Donald Trump jelenlegi elnököt, aki bár Floyd meggyilkolását többször is elítélte, még nem szólalt fel a rasszizmus és a feketékkel szemben gyakori rendőri brutalitás ellen.

Carter hangsúlyozta, hogy többet kellene tenni a rendőrség és az igazságszolgáltatás működésében jelentkező problémák orvoslása és „a fehérek és feketék közötti erkölcstelen gazdasági egyenlőtlenségek” felszámolása érdekében.

„Felelősek vagyunk azért, hogy megteremtsük a béke és az egyenlőség világát magunk és a következő generációk számára” – fogalmazott.

Bush egyebek mellett „sokkoló kudarcnak” nevezte, hogy számos afroamerikai állampolgárt zaklatnak és fenyegetnek a saját hazájában.

Clinton rámutatott: Floyd halála csak a legfrissebb epizódja a „tragédiák és igazságtalanságok hosszú sorának”, „fájdalmas emlékeztető, hogy a faji hovatartozás az amerikai élet csaknem minden területén még mindig meghatározó abban, hogy miként bánnak valakivel”.

Obama többször is megnyilvánult az elmúlt napokban. Legutóbb leszögezte, hogy a tüntetéshullám „valódi és jogos frusztrációt jelez azzal kapcsolatosan, hogy már évtizedek óta nem sikerül megreformálni a rendőrségi gyakorlatokat, illetve a büntetőjogi rendszert”.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a mostani megmozdulások reménykeltőek, azt mutatják, hogy komoly társadalmi szándék van a változásra.

A címlapfotó illusztráció.