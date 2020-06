Szinte minden magyarlakta településen megemlékeztek Trianonról

Csütörtökön egész nap megemlékezéseket tartottak a határon túli magyar lakta településeken is. Erdélyben sok helyen fekete gyászszalaggal tűzték ki a magyar zászlót a házakra. Felvidéken pedig külön trianonos szájmaszkokat is varrtak a megemlékezésre. Kárpát-medence szerte koszorúztak és emléktáblákat is avattak, de szóltak a templomharangok is – hangzott el az M1 Híradójában.