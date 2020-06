Tízezrek tüntettek Londonban is Floyd halála miatt

Megosztás Tweet



Tízezrek tüntettek Londonban szerdán a fajgyűlölet ellen a fekete bőrű amerikai George Floyd halálához vezető minneapolisi rendőri erőszakot követően.

(Fotó: EPA/Neil Hall)

A fegyvertelen afroamerikai férfi azután halt meg, hogy múlt hétfőn letartóztatás közben egy fehér rendőr a nyakára térdelt. A brutális letartóztatás az 1960-as évek polgárjogi harcai óta a fajgyűlölet elleni legnagyobb tüntetéshullámot váltotta ki az Egyesült Államokban.

A tüntetők a világ több városában az utcára vonultak George Floyd iránti szolidaritásuknak hangot adva és kifejezve dühüket a rasszizmus miatt. A londoni tüntetők George Floyd nevét és a „Számítanak a fekete életek” jelszót skandálták a belváros felé menetelve.

Néhány tüntető felszólította a megmozdulást biztosító rendőröket a térdelésre

A Parlament terén, a Trafalgar téren és más helyszíneken sokan fél térdre ereszkedtek, a himnusz alatt térdelő Colin Kaepernick amerikaifutball-játékos módjára tiltakozva, hogy elítéljék a feketék elleni rendőri brutalitást. Néhány tüntető felszólította a megmozdulást biztosító rendőröket a térdelésre, többen eleget is tettek a felszólításnak.

„Azért jöttünk ide a barátainkkal, hogy megkongassuk a vészharangot, hogy zajt csapjunk a felsőbbrendűségi rendszerek lebontása érdekében” – mondta Karen Koromah 30 éves projektmenedzser a Reuters hírügynökségnek.

A Downing Street 10, a miniszterelnöki hivatal előtt többen fütyültek, mások a New Scotland Yard, a londoni rendőrkapitányság épülete előtt fütyültek és térdepeltek. Egyes tüntetők kezében “Az Egyesült Királyság nem ártatlan: a kevésbé rasszista is rasszista, A fajgyűlölet globális kérdés feliratú transzparenseket tartottak.

A megmozdulás szinte teljes nyugalomban folyt, mindössze néhány perces összetűzés volt rendőrök és a tüntetők között a Downing Street 10 előtt.

A brit kormányfő a tüntetés idején az épületben tartózkodott

Boris Johnson brit kormányfőt, aki a tüntetés idején az épületben tartózkodott, és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos napi sajtótájékoztatóját tartotta, arról kérdezték, mit mondana Donald Trump amerikai elnöknek Floyd haláláról és az azt követő tüntetésekről.

„Gyászolom George Floydot, megdöbbentést és undort éreztem amiatt, ami vele történt” – mondta. Azt üzenem Trump elnöknek, mindenkinek az Egyesült Államokban Nagy-Britanniából – és meggyőződésem szerint ezt a véleményt osztja az emberek túlnyomó többsége világszerte –, hogy a fajgyűlöletnek és a rasszista erőszaknak nincs helye a társadalmunkban.

Johnsont a múltban több rasszistának tartott kijelentése miatt bírálták. 2018-ban külügyminiszterként azt írta egy napilapban, hogy a burkát viselő muszlim nők úgy néznek ki, mint a bankrablók vagy a levelesládák.

A Downing Streeten néhány tüntető most is azt skandálta, hogy Boris rasszista. A brit rendőrség vezetői elmondták: megdöbbentek azon, ahogyan Floyd az életét vesztette, és az amerikai városokban kitört erőszak miatt, de felszólították a brit tüntetőket, hogy működjenek együtt a rendőrséggel, miután a koronavírus-járvány miatti korlátozások továbbra is érvényben vannak.