Ingyenesen látogathatják az egészségügyi dolgozók a Vatikáni Múzeumot

Ingyenesen látogathatják Rómában a Vatikáni Múzeumot az egészségügyi dolgozók – jelentette be szerdán a Vatikán, amely így szeretné megköszönni az olaszországi kórházakban dolgozó orvosoknak és ápolóknak a koronavírus-járvány elleni küzdelmüket.

Az egészségügyi dolgozók június 8. és 13. között járhatják be ingyen a múzeum galériáit és kápolnáit, köztük a világhírű Sixtus-kápolnát is. Június első két hétvégéjén a pápa Castel Gandolfó-i nyári rezidenciájára is ingyen beléphetnek.

A Vatikán közleménye szerint az egészségügyi dolgozók plusz egy főt is magukkal vihetnek mindkét helyszínre. A Vatikáni Múzeum ad otthont a világ egyik legnagyobb művészeti gyűjteményének, számos reneszánsz mesterműnek, ókori egyiptomi és római műkincseknek. A palotában több száz szoba, galéria és kápolna van.

A múzeum június 1-jétől fogad újra látogatókat a koronavírus-járvány miatti csaknem háromhónapos kényszerű zárvatartás után. A Vatikáni Múzeumba 17 euró (5800 forint) a belépő, a Rómától 30 kilométerre fekvő Castel Gandolfó-i pápai rezidenciára 11 euró.