Fokozott védelmi intézkedések mellett mehetnek óvodába a délvidéki gyerekek

Topolyán több mint nyolcszáz gyermek jár bölcsődébe vagy óvodába. A veszélyhelyzet idején is biztosították az intézmények az ügyeletet, amelyet Topolyán és Bácskossuthfalván alakítottak ki fokozott védelmi intézkedések mellett a gyerekek érdekében.

A topolyai Hózsa családban a járványhelyzet kezdetén mindkét szülő napi négy órában tudott csak dolgozni. A munkahelyükön lehetőséget biztosítottak erre, hiszen a két kislányuk az óvodák és bölcsődék bezárása miatt felügyelet nélkül maradt volna. Az online kapott feladatokat napról napra elvégezték a gyerekekkel a szülők, és a játék sem maradt el, azonban a gyerekeknek már hiányzott a társaság. Mindenki örömére május közepén újranyithattak az óvodák Délvidéken is.

A különböző fejlesztőtevékenységek a koronavírus idején is zajlottak

Apró Virginia, a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény gyógypedagógusa az M1 Kárpát-medence című műsorában elmondta, a gyógypedagógiai fejlesztések a koronavírus-járvány idején a hagyományostól eltérő módon teltek, a játékos feladatok az otthoni munkába épültek be.

Az óvónők online nyújtottak segítséget a szülőknek, javasoltak játékokat, meséket, adtak feladatokat hétfőnként az adott témában. Onhaus Gyalus Gyöngyi, az intézmény óvónője elmondta, az interneten adták meg a meséket, a verseket, amit a szülők utána otthon feldolgoztak gyermekeikkel.



Az óvodába való visszatérésre is felkészítették a gyerekeket

Fényszárosi Fekete Tímea, Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatója elmondta, a gyerekek meghatározott, irányított foglalkozásokon vehettek részt. A foglalkozásokra az óvónők olyan témákat választottak, amelyek kiemelten fontosak a koronavírus okozta helyzetben, megtanulták a gyermekek a helyes kézmosás szabályait, illetve azt, hogy be kell tartaniuk a kétméteres szociális távolságot.

A Bambi Iskoláskor Előtti Intézménynek tizenhárom épülete van, amiből négy található Topolyán, a többi a község más településein. Egyéves kortól járhatnak ide a gyermekek.

Topolya községben összesen 805 gyerek jár bölcsődébe vagy óvodába, ebből a létszámból 59 gyermeknek kellett helyet biztosítani ügyeletes csoportban, mert a családjukban mindkét szülőnek dolgoznia kellett a veszélyhelyzet idején is. Ügyeletes csoportot Topolyán és Bácskossuthfalván hoztak létre. Bár ezekben az intézményekben a hétköznapokban is tisztaság van, ebben az időszakban fokozottan figyelnek a fertőtlenítésre. Az épületbe belépve mindenkinek megmérték a lázát, és a kéz-, valamint a cipőfertőtlenítés is kötelező.

A gyerekek meghatározott beosztás szerint váltják egymást a játszótéren, így a kültéri játékok lehetősége is megmaradt. Az étkezéseknél is fokozottan figyelnek a higiéniára, hogy minél kisebb legyen a lehetősége egy esetleges fertőzés átadásának. A napköziben kötelező az ebéd utáni alvás, azonban ezen a területen is változás történt. Az ágyakat két méter távolságra helyezték egymástól, és az ágyneműket is minden másnap magas hőfokon kimosssák, hiszen a járványveszély az enyhítések ellenére nem múlt még el teljesen Délvidéken sem.

