Felvidéken is visszatér az élet a rendes kerékvágásba

Lassan visszatér az élet az utcákra és az üzletekbe Felvidéken is. A higiénés szabályok betartása mellett már az üzletközpontok boltjai is megnyitottak, és látogathatók a múzeumok is.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)

A higiénés szabályokat be kell tartani

Már nemcsak a teraszon fogadhatja vendégeit a királyhelmeci kávézó sem, hiszen május 20-tól a belső térben is fogyaszthatók az itt kapható finomságok. Gérgesi Gazdag Irén vállalkozó az M1 Kárpát-medence című műsorában elmondta, szellősebbé kellett tenniük a belső tereket, ugyanis a kétméteres távolságot be kell tartani az asztalok között. Hozzátette, arra is oda kell figyelniük, hogy egy asztalnál csupán ketten ülhetnek.

A szabad téren már nem kötelező a szájmaszk viselése. Az emberek is úgy látják,

fontosak a szabályok, az előírások betartása a vírus terjedésének féken tartása érdekében.

Kézfertőtlenítést követően léphetnek be csak a látogatók a királyhelmeci Mailáth József Regionális Múzeumi Tárlat épületébe is. A szájmaszk viselése is kötelező, és egyszerre csak hét látogató tartózkodhat a múzeumban.



Dabó Szuperák Eszter muzeológus elmondta, hogy közvetlenül a járvány előtt nyitották meg a múzeumban a legújabb kiállításukat Molnár Rozália és Valacsay Olga művésznők alkotásaiból Fényszilánkok és ékes jelek címmel. Hozzátette, a járványhelyzet miatt a kiállítás csak egy napig volt látogatható, most a járványhelyzet elmúltával meghosszabbították a tárlat időtartamát, így augusztus végéig továbbra is látogatható.

Több termelő is házhoz szállításra állt át

Dócs András, a Dives Hortus tulajdonosának is be kellett zárnia március közepén a járvány miatt. Nehézséget jelentett számára az intézkedés, hiszen a tavasz jelenti a fő szezont. Idén sokkal nagyobb árukészlettel készültek, köztük vetőburgonyák, hagymák, gumós növények, amelyek ráadásul romlandók. Tragédiaként élték meg a szigorítások első két hetét.

Mint mondta, a legzavaróbb a karanténhelyzetben az volt, hogy nem tudták, meddig kell zárva tartaniuk. A két hét bezártság után Dócsék a házhoz szállítás módszerét választották. Az otthonukban ragadt emberek pedig kertészkedésbe fogtak.

Dócs András elmondta a házhoz szállításra való átállással sikerült a kéthetes jövedelemkiesésüket kompenzálni.

A határok is megnyíltak, 24 órán belüli visszatéréssel

Magyarországon kívül Csehországba, Lengyelországba, Németországba, Svájcba, Szlovéniába és Horvátországba is lehet utazni.

Aki pedig a hosszabb külföldi tartózkodást követően hazatéréskor nem kívánja a tizennégy napot állami karanténban tölteni, választhatja az okostelefon-alkalmazást, amelynek segítségével a tartózkodási helye megfigyelhető, és házi karanténba vonulhat.

