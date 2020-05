Újra ezrek indultak meg a Balkánon

Megosztás Tweet



Egyre feszültebb a helyzet a migránsok miatt a balkáni útvonalon. Bosznia-Hercegovinában több tömegverekedés és késelés is történt, ezért a horvát hatóságok tovább erősítettek a határvédelmen. A magyar katonáknak és rendőröknek is folyamatosan akad dolguk. Hercegszántónál szinte óránként fognak el kisebb-nagyobb migránscsoportokat. Egyre többen próbálkoznak a vízen keresztül is, ezért a határ túloldalán már hiánycikk a gumicsónak – közölte az M1 Híradója.

A nap 24 órájában, rendőrök és katonák közösen védik a Bács-Kiskun megyei Hercegszántó térségét. Ezen a szakaszon nem áll kerítés. A természeti adottságok miatt ugyanis lehetetlen volt kiépíteni. Ezt a migránsok és az embercsempészek is tudják, Magyarország déli hatánál így ez az egyik leginkább nyomás alatt tartott terület. Az elmúlt éjszaka is itt próbálkoztak a legtöbben.

„Kollégáim öt esetben összesen huszonnégy külföldi férfit tartóztattak fel Hercegszántó közigazgatási területén. A határsértők sem személyzonosságukat, sem pedig magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, így visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz” – tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Messzi Adél.

A helyiek örülnek a megerősített határvédelemnek

A környéken élők szerint ez nem egyedi eset, rendszeresen hallanak elfogásokról. Azt mondják, éppen emiatt örülnek a megerősített határvédelemnek, ugyanis ennek köszönhetően nyugodt az életük.

„Hálásak vagyunk a katonáknak, illetve a rendőröknek, hogy őriznek. Nincsenek lopások, biztonság van, semmi gond nincsen” – fogalmazott egy helyi horgász.

Az elmúlt napokban a teljes déli határszakaszon megnőtt a migrációs nyomás.

Mivel a kiépített dupla kerítésen szinte lehetetlen átjutni, sokan keresnek más útvonalakat vagy módszereket is, például a folyókon keresztül csónakokkal próbálkoznak. Erről a határ szerb oldalán is tudnak. Magyarkanizsán a boltokban rendszeresen hiánycikk a gumicsónak, de a helyiektől is lopnak csónakot a bevándorlók.

„Magyarkanizsán vették a Frei shopban a gumicsónakokat, de ezek lélekvesztők voltak az élő Tiszán. A másik, amit a halászoktól hallottam, hogy elkötötték a csónakokat, megpróbáltak azzal átmenni” – mondta Horváth Gergely, Martonos közösségének tanácselnöke.

A Magyar Honvédség éppen ezért már rohamcsónakokkal is védi a határt. Az éjjellátó készülékkel és radarral is ellátott motorcsónakok egész nap a vízen vannak. Folyamatosak az elfogások.

De nem csak Magyarország határainál jelentek meg nagyobb számban migránsok. A bosnyák-horvát határon húzódó Plesevica hegység útjai is tele vannak határsértőkkel.

„Mindenkinek van családja Európában, nekem is. A feleségem a gyermekemmel Franciaországban van, ezért muszáj odajutnom” – fogalmazott egy kurd migráns, aki azt is elmondta, hogy korábban is többször próbálkozott sikertelenül, de most újra nekiindul.

Dolgoznak a bosnyák és a horvát rendőrök is

A bosnyák rendőrök zseblámpákkal járják végig az összes elhagyott hétvégi házat a környéken, és migránsokat keresnek. De a horvát rendőrök sem ülnek tétlenül. Megkezdték a sűrű erdő ritkítását, hogy könnyebben átlássák a területet.

„Ez egy nagyon nehéz terep. A könnyebb ellenőrzés és a nagyobb átláthatóság érdekében ezen a területen a Horvátország megkezdte az erdő tisztítását, és egy határsáv kivágását” – jelentette ki Nedjad Vojic, boszniai határrendészeti parancsnok.

A bevándorlók örülnek, hogy a járvány miatt hozott korlátozások enyhítésével ismét elhagyhatják a befogadótáborokat, és így újra Nyugat-Európa felé indulhatnak. A bosnyákok azonban aggódnak. Az enyhítésekkel ugyanis újra megjelentek az incidensek is.

Pénteken egy Szarajevóhoz közeli településen öt migráns verekedett össze az utcán. Helyiek rögzítették az esetet. A lökdösődés közben az egyik bevándorlót egy az út mentén elhaladó autónak is nekilöktek, majd miután a földre került, társa többször is fejbe rúgta. Ezután a férfi mozdulatlanul feküdt a földön.

A horvát-bosnyák határ közeli Cazinnál pedig gyilkosság történt.

Két bevándorló késekkel esett egymásnak. Olyan súlyosan megsérültek, hogy mindketten meghaltak. A rendőrség már csak a holttesteket találta meg a késelés helyszínén.