Újra megnyíltak az általános iskolák alsó tagozatai Csehországban

Megosztás Tweet



Két és fél hónapos szünet után hétfőn Csehországban újra megnyíltak az általános iskolák alsó tagozatai, a vendéglők, a szállodák, a strandok, a múzeumok és újra látogathatók a kórházak és az idősotthonok.

A prágai Óvárosi tér a háttérben a Tyn-templommal a koronavírus-járvány idején (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

A csehországi köztereken már arcmaszkok nélkül is lehet járni, de a tömegközlekedési eszközökön és a zárt termekben továbbra is kötelező az orr és a száj eltakarása. Legfeljebb 300 fő részvételével tömegrendezvényt is lehet tartani és újraindult az első osztályú cseh labdarúgó bajnokság is.

A közéletet és a gazdasági tevékenységet korlátozó, március közepén elfogadott intézkedések döntő többségének feloldását a szigorú higiéniai szabályok betartása mellett az egyre javuló járványhelyzet tette lehetővé. Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint a korlátozások feloldásának korábbi két hulláma – április 25-én és május 11-én – nem vezetett a helyzet rosszabbodásához.

Hétfő reggelig az egészségügyi minisztérium hivatalos kimutatása szerint majdnem 9000 ember fertőződött meg az új koronavírussal, közülük több mint 6000 már felgyógyult betegségéből. A halálos áldozatok száma 315, és az utóbbi napokban alig növekedett. Jelenleg 145 embert ápolnak kórházban, mintegy kéttucat ember állapota minősíthető súlyosnak.

Az általános iskolák alsó tagozatai ugyan megnyíltak hétfőn, de az iskolalátogatást a szülők döntésére bízták. Helyenként az iskolások 80-85 százaléka is visszatért az iskolapadba, másutt alig negyedük. A hagyományos általános iskolai oktatást teljes egészében szeptember elsején tervezik felújítani.

Csehország kedden megnyitja az államhatárokat polgárai számára. A csehek szabadon kiutazhatnak, de visszatéréskor negatív koronavírus tesztet kell felmutatniuk, aki ezzel nem rendelkezik, kéthetes házi karanténnal számolhat.