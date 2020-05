Észak- és Dél-Amerikában terjed a járvány

Megosztás Tweet



Észak- és Dél-Amerikában tovább terjed a koronavírus-járvány, Európában és Ázsiában enyhülnek a Covid-19 terjedésének lassítására hozott korlátozó intézkedések.

Az Egyesült Államokban az igazolt fertőzöttek száma hétfő estére meghaladta a 1,64 milliót, a haláleseteké közelít 97 ezerhez, a kórból közel 367 ezren gyógyultak fel a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Világszerte 5 453 784 fertőzöttet, 345 886 halálesetet és 2 191 310 gyógyultat jelentettek.

A fertőzöttek számát tekintve továbbra is Brazília áll a második helyen, több mint 363 ezer embert diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, a halálesetek száma 22 666. Donald Trump amerikai elnök megtiltotta a beutazást azoknak a külföldieknek, akik Brazíliából akarnának belépni az Egyesült Államokba a járvány idején.

Argentínában ahol több mint 12 ezer fertőzöttet és 456 halálesetet tartanak nyilván, Buenos Airesben június 7-ig meghosszabbították a karanténintézkedéseket, és közlekedési korlátozásokat vezettek be, miután erőteljesen megnőtt az igazolt esetek száma.

Jártasságuknajk köszöönhetően terjed lassan a vírus Afrikában

Az afrikai országokkal kapcsolatban Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója közölte, hogy a járványok területén való jártasságuknak köszönhetik a Covid-19 lassú terjedését, de figyelmeztetett, hogy vannak rések a védelemben. Tedrosz azt is közölte, hogy a WHO biztonsági okokból felfüggesztette hidroklorokinnal folytatott kísérleteket.

A fertőzöttek számát tekintve harmadik helyen álló Oroszországban egy nap alatt 8946-tal 353 427-re nőtt a fertőzöttek száma. A halálozások száma 92-vel 3633-ra, a gyógyulásoké 5499-cel 118 789-re nőtt. Mihail Misusztyin kormányfő arra intette honfitársait, hogy a SARS-Cov-2 koronavírus ismételt behurcolásának veszélye miatt tartózkodjanak a külföldi utazásoktól.

Olaszországban, ahol ismét száz alá csökkent a napi halálesetek száma, és elérte a 32 877-et, a gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzötteké pedig a 230 158-t, azt tervezik, hogy

60 ezer önkéntes ellenőrzi a személyes távolságtartást, „fegyverzetük a szóbeli meggyőzés és a mosollyal kísért kedvesség lesz”.

Boris Johnson brit miniszterelnök főtanácsadója közölte hétfőn, hogy felesége és kisgyermeke érdekében, „kivételes helyzetben” cselekedett, amikor a járvány megfékezése végett elrendelt karanténintézkedések ellenére több száz kilométert utazott családjával. Az ügy botránnyá szélesedett, az ellenzék és több konzervatív képviselő is a lemondását követeli.

Svédországban hétfőre meghaladta a 4 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma és több mint 33 800 fertőzöttet regisztráltak. Finnországban, ahol a járvány lassul, júniustól augusztusig százmillió euró (35 milliárd forint) értékben tervez a koronavírus-járvány miatt védőfelszereléseket és lélegeztetőgépeket beszerezni, hogy fedezhesse az esetlegesen ismét megnövekvő igényeket.

Dánia részben feloldotta a határzárat a járvány miatt szétszakított szerelmesek előtt, a könnyítés a többi skandináv országra és Németországra vonatkozik.

„Bátorságra és éberségre” intette Angela Merkel kancellár a német tartományokat

hétfőn a korlátozások feloldásával kapcsolatban. Merkel szükségesnek tartja, hogy továbbra is kötelező maradjon a 1,5 méteres távolságtartás, a személyes találkozások minimálisra szűkítése és a higiéniai előírások betartása.

A kancellár szerint ha ezeket az alapvető szabályokat figyelmen kívül hagyják, akkor elveszhetnek a járvány megfékezésében eddig elért sikerek. Koronavírusos fertőzötteket azonosítottak egy nemrégiben újra megnyitott alsó-szászországi étterem vendégei között, és már száznál több embert karanténba helyeztek. Németországban 180 595 fertőzöttet és 8309 halálesetet jelentettek.

Eegyszámjegyűre csökkent a halálesetek száma Hollandiában

Belgiumban folyamatosan csökken a koronavírus-járvány okozta új azonosított fertőzések száma. Hollandiában a halálesetek száma egyszámjegyűre csökkent. 24 óra alatt 8-an haltak bele a betegségbe, ez két hónap óta az első alkalom, hogy az áldozatok napi száma 10 alatt volt.

Az új fertőzések száma 209-el 45 445-re nőtt.

Lengyelországban az utóbbi huszonnégy óra alatt egy haláleset sem történt a koronavírus-járvány miatt, az új fertőzések többségét pedig a szilézai bányavidéken kialakult gócban jegyezték fel hétfőn. A varsói kormány a korlátozások további feloldására készül. Szerbiában újabb nap telt el halálos áldozat nélkül, Csehországban megnyitnak az általános iskolák alsó tagozatai.

Több mint két hónapnyi leállás után újraindult hétfőn Kijevben a metró, miután életbe lépett a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások enyhítésének második szakasza.

Ukrajnában hétfőre a korábbi napokhoz képest lényegesen kevesebb új koronavírusos fertőzöttet azonosítottak, egy nap alatt 259-et. A regisztrált fertőzöttek száma mostanra 21 245-re nőtt, a betegségben elhunytaké pedig hat újabb halálos áldozattal 623-ra.

Görögország újraindította a komp- és légi közlekedést

Görögország a koronavírus-járvány elleni két hónapos küzdelem után újraindította a menetrend szerinti komp- és légi közlekedést a szigetein hétfőn; megnyitottak a kávézók és éttermek is.

Indiában káosz uralkodott el a belföldi járatok számára újra megnyitott repülőtereken, a Fülöp-szigeteken külföldről hazatértek tízezrek vesztegelnek karanténban.

Japán egész területén feloldják a koronavírus-járvány lassítása érdekében hozott rendkívüli állapotot.

Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére. Az északnyugat-kínai Kanszu tartomány székhelyén található Lancsou Egyetem innovációs központjának kutatói által kidolgozott rendszer hétfőtől kezdve 30 napon át jelzi előre, hogy a világ 180 országában naponta hány újabb fertőzéses eset bukkanhat fel.