Bulgária beengedi az unióból és a schengeni vízumövezetből érkezőket

Bulgária ezentúl beengedi az Európai Unióból (EU) és a schengeni vízumövezetből érkezőket, a térségre vonatkozó beutazási korlátozásokat eltörölték – jelentette be csütörtökön késő este kiadott közleményében az egészségügyi minisztérium.

Az EU-tagországban a koronavírus elleni küzdelem jegyében március közepén lépett hatályba a sok külföldi országból érkezőkre vonatkozó beutazási tilalom.

A tárca közleménye szerint a tilalom feloldása kiterjed San Marinóra, Andorrára, Monacóra és a Vatikánra is. A hatóság ugyanakkor kiemelte, hogy a Bulgáriába érkezőknek továbbra is 14 napot karanténban kell eltölteniük. Ez utóbbi korlátozás alól azonban ezentúl mentesülnek a bolgár állampolgárok, valamint azok az uniós állampolgárok is, akik humanitárius céllal érkeznek, továbbá kereskedelmi, gazdasági és befektetési tevékenységeket képviselnek.

A karanténkötelezettség nem vonatkozik a közvetlen építőipari, karbantartási, üzemeltetési tevékenységet végzőkre, valamint azokra sem, akik Bulgária stratégiai fontosságú, alapvető infrastruktúrájának biztonságát szavatolják – tudatta a tárca.

Bulgária kedden közölte, hogy megállapodott a szomszédos Görögországgal és Szerbiával arról, hogy június elsejei hatállyal enyhít egyes, a koronavírus elleni küzdelem jegyében korábban meghozott utazási korlátozásokon.

A Fekete-tenger partján fekvő ország, amely nagy mértékben függ a turizmus bevételeitől, az új fertőzéses esetek csökkenése után kezdte meg a korlátozások lazítását. A balkáni országban csütörtökig 2331 igazolt fertőzést tartottak nyilván, 120 ember meghalt. Ez az adat viszonylag alacsony ahhoz képest, hogy a Covid-19-es járványnak mennyi halálos áldozata volt Európa más részein.

A címlapfotó illusztráció.