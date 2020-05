Szerbia enyhít a határátlépési szabályozáson

Utasok az egyik utasfelvételi pultnál a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren. Péntektől Szerbia várhatóan megnyitja a határait (Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic)

Koronavírusteszt és korlátozások nélkül léphetnek be várhatóan már péntektől Szerbia területére a hazai és a külföldi utazók is, június elsejétől pedig a szerbiai állampolgárok korlátozások nélkül utazhatnak Bulgáriába és Görögországba is.

Szerbiában keddről szerdára 10 699-ről 10 733-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Az országba várhatóan péntektől koronavírusteszt és engedély nélkül léphetnek be a hazai és a külföldi állampolgárok is,

erről csütörtökön dönt a kormány. Június elsejétől pedig fokozatosan megnyílik a határ Szerbia, Bulgária és Görögország között. Erről döntöttek az érintett országok vezetői keddi videomegbeszélésükön. A konzultáción Románia is részt vett, ám Ludovic Orban kormányfő nem egyezett bele a határátlépési előírások enyhítésébe.

Koszovóban 24 óra alatt eggyel, 989-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Sajtóinformációk szerint az alkotmánybíróság Hashim Thaci államfő elképzelését fogja támogatni Albin Kurti távozó kormányfőével szemben, és azt fogja javasolni, hogy a bizalmi szavazáson megbukott kormányfő pártja helyett egy másik párt politikusát kérje fel kormányalakításra az államfő.

Utolsó figyelmeztetésként szájmaszkot ad rendőr egy férfinak Szkopjéban. A kormány már a járvány második ütemére készül (Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki)

Észak-Macedóniában egy nap alatt 1817-ről 1839-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az egészségügyi miniszter bejelentette: a kormány jelentős összeget fordít az egészségügy megerősítésére, hogy a koronavírus-járvány egy esetleges második hulláma esetén Szkopje készen álljon a védekezésre. A modernizáció új lélegeztetőgépek, röntgengépek, kórházi ágyak és más szükséges korszerű felszerelés beszerzését jelenti majd.

Montenegróban több mint két hete nem jelentettek új esetet,

a regisztrált fertőzöttek száma 324, az aktív esetek száma 3. Hamarosan megnyílnak az ország nemzetközi repülőterei.

A strandok már hétfőn kinyitottak, noha egyelőre csak a belföldi turistákat várják, a határokat ugyanis még nem nyitották meg. A helyi beszámolók szerint nem lehet ráismerni a tengerpartra, a korábbi zsúfoltságnak nyoma sincs: a napozóágyak és napernyők között kétméteres távolságnak kell lennie, és a nem egymáshoz tartozó embereknek is kétméteres távolságot kell tartaniuk egymástól, és a vízben is a strand nagyságának megfelelő számú ember tartózkodhat.

Bosznia-Hercegovinában szerdára 2304-ről 2321-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Mivel az országban sem az idejétmúlt választási törvényt nem változtatták meg eddig, sem a költségvetést nem fogadták el a koronavírus-járvány miatt, és a pártoknak idejük sincs a felkészülésre, az ország választási bizottsága szerdán feltételezhetően novemberre halasztja a korábban októberre tervezett önkormányzati választást.

A koronavírus-járvány az egész világon továbbra is jelen van, mára közel 1,7 millióan gyógyultak meg belőle, az igazolt fertőzések száma pedig közelíti az ötmilliót.

A címlapfotó illusztráció.