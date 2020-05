Összekapcsolódott a vírus elleni és a migráció elleni védekezés

Megosztás Tweet



A vírus elleni védekezés jól összekapcsolódott a migráció elleni védekezéssel – mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese hétfő reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette: az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal jelentése szerint az idén fordulat történt, a január–áprilisi időszakban már nem Németország, hanem a spanyol ajkú dél-amerikai országokból érkezők számának növekedése révén Spanyolország lett az elsőszámú célország.

A spanyol hatóságok 37471 kérelmet regisztráltak, a legnagyobb csoportokat a kolumbiai és a venezuelai kérelmezők alkották egyaránt 32 százalékos részaránnyal. Németország a második helyen áll 33 714 kérelemmel. A legnagyobb csoportokat továbbra is a szíriai, iraki, és afganisztáni állampolgárok alkotják, legalábbis akik ennek mondják magukat.

Az elmúlt hetek tapasztalata azt mutatta, hogy a járványügyi helyzet miatt az európai uniós tagállamok arra kényszerültek, hogy lezárják külső határaikat és a szabad mozgást drámaian korlátozzák saját állampolgáraik előtt is – mondta Janik Szabolcs a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese a Kossuth Rádió Jó reggel Magyarország! című műsorában.

A néhány nappal ezelőtt megjelent legfrissebb Frontex statisztika jól tükrözi az intézkedések hatásait, hiszen csökkentek a számok a legtöbb migrációs útvonalon Európába.

Jól látszik, hogy a vírussal szembeni védekezés össze tud kapcsolódni az illegális migrációval szembeni védekezéssel. A kulcsot a külső határok hatékony védelme jelenti – tette hozzá a szakértő.

Kifejtette, a közelmúltban történt egy kedvező fejlemény, hiszen a görögök hatékonyan meg tudták védeni külső határaikat a török határnyitást követően. „A görögök valószínűleg továbbra is ezen a nyomvonalon fognak haladni, hiszen, ahogy a török korlátozó intézkedéseket feloldják, továbbra is éles helyzet lesz, ennek megfelelően a görögökre továbbra is kulcsszerep fog hárulni” – hangsúlyozta.

Valószínűleg az átmeneti csökkenés annak köszönhető, hogy azok akik a fontosnak tartott tranzit országokig eljutottak a vírust megelőző időszakban, például a Törökországba vagy Líbiába ott megtorpantak, hiszen feltételezhetően a vírushelyzet mérlegelési szemponttá lépett elő. Feltehetően úgy vannak vele, hogy érdemes megvárni amíg kicsit rendeződik, konszolidálódik a helyzet Európában. Olaszországban például nagyon súlyos károkat, következményeket hozott magával a vírushelyzet, erről azért nyilvánvalóan értesülhettek a médiából azok is, akik úton voltak Olaszországba. Az ő szemükben egyértelműen kockázati tényezőként jelent meg – fogalmazott.

Olaszország a közelmúltban úgy döntött, hogy félmillió bevándorlót letelepít, mert a mezőgazdasági munkában szükség van rájuk.

Ez az intézkedés azonban azokra vonatkozik, akik korábban már rendelkeztek tartózkodási engedéllyel, de lejárt, és „túltartózkodtak” és a helyzetüket rendezik. Ugyanakkor ez is félmilliós bevándorló tömeget ölel fel – fejtette ki a szakértő.

A címlapfotó illusztráció.