Miközben az Európában két legsikeresebb jobbközép kormány vezette Magyarországot és Lengyelországot autokratikusnak minősítették, a teljes mértékben autokratikus EU válik döntőbíróvá abban, hogy ki szabad és ki nem – hangsúlyozta Anna Wellisz, a White House Writers Group egyik igazgatója.

Anna Wellisz, a White House Writers Group egyik igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta Kelet-Európa és Közép-Európa számára mindig is a szabadságról szóltak a dolgok, mindig a függetlenségért küzdöttek, hogy a saját hagyományaik szerint élhessenek.

Hozzátette, már nem pusztán egy vitáról van szó, hanem itt „már előkerültek a kések”. Hiszen, azt látjuk az Európai Bíróság, az Európai Emberi Jogi Bíróság, az Európai Unió kapcsolt részei, a Fidesz európai pártjának elnöke Donald Tusk és bizonyos civil szervezetek részéről, hogy ez igazi hatalomváltást kikényszerítő akciót indítottak.

Úgy tűnik, mintha azért üldöznék a kormányokat, hogy megbuktassák őket,

ugyanis olyan pártfogoltjaik vannak, akik szolgálatkészebbek lennének, akik nyugton maradnának és engednék, hogy megmondják nekik, a világnak milyen irányba kell mennie, és ehhez milyen döntéseket kell hozniuk. A szabadságszeretőknek viszont nem vonzó lehetőség a behódolás – fogalmazott.

A lengyel születésű igazgató elmondta, hogy hallotta Orbán Viktor miniszterelnököt felszólalni egy római konferencián, ahol arról is beszélt: van egy olyan erős érzése, mintha pontosan ugyanazok ellen küzdene, akik ellen diákként harcolt. Anna Wellisz szerint a teljes Kelet-Európa így érez, mármint azok, akik annak idején a rezsim ellen voltak.

Kitért arra is, hogy

nyugaton a baloldali politikai elit és értelmiség átváltozott globalistává.

Ugyanakkor ott vannak azok, akik nem hajolnak meg a nemzetközi intézmények előtt, akik nem ismerik el, hogy a nemzetek feletti, globalista megoldások előbbre valók a nemzetieknél, és hogy el kell fogadni azt, amit ezek a nemzetközi szerveztek diktálnak, és ezekhez igazítva rendezzék be az országot, és szükség szerint az alkotmányt is így alakítsák.

Ezek a törekvések megjelennek a médiában is, amelyen keresztül hangot kapnak, ez egy nagyon fontos elem. Megtalálják a figyelmet is, tehát itt nem csak pusztán politikai szereplőkről van szó, de a médiáról is, amely hangot ad nekik.

Hangsúlyozta,

vannak akik nem hajolnak meg a nemzetközi intézmények előtt,

akik nem ismerik el, hogy a nemzetek feletti, globalista megoldások előbbre valók a nemzetieknél, és, hogy el kell fogadni azt, amit a nemzetközi szerveztek diktálnak.

Anna Wellisz évtizedek óta az Egyesült Államokban él. Elmondta, óriási mértékű az elfogultság a baloldal irányában az újságírók körében, olyan lapoknál is, ahol a szerkesztőbizottságok konzervatívok és az újságírók túlnyomóan liberálisok, de ugyanez a helyzet az egyetemekkel is.

Az úgynevezett elitek szabad akaratukból magukénak érzik az említett támadásokat, diktátumokat. Alapvetően egyfajta propagandakezekként működnek az említett baloldali politikusoknak, akik igazán utálják a nemzetállamot

– hangsúlyozta.

Az egyik érdekesség, amit az amerikai terep vizsgálatakor látok az az, hogy a legizgalmasabb írások túlnyomóan a politikai jobboldalon születnek meg, és azok a lapok virágoznak.

A CNN a legnépszerűbb televíziócsatorna az Egyesült Államokban, mégis a legtöbb nézője a konzervatív Fox News-nak van,

és nem a CNN-nek. A CNN széles körben van jelen, mert dollár-százezreket költenek, ha nem százmilliókat arra, hogy láthatók legyenek minden repülőtéren, vagy éppen az ország minden fogorvosi várójában. Úgy tűnnek, mintha befolyásuk lenne, de csak szórják a pénzt. A Fox News a másik oldalon viszont feljött, és különös módon a legnézettebb csatornává vált – fejtette ki.

A konzervatívok elkezdték komolyan venni az összefogást. Nem azért, mert összeesküvést akarnánk szőni, hanem azért, mert velünk szemben is ezt tették, egy baloldali kisebbség, pontosan ahogy Marx tanácsolta, ahogy a Kommunista Kiáltvány tanácsolta. Ők összefogtak a világ másik, normális fele ellen, ők felépítették a párhuzamos struktúrát.

Ott vannak azok a nemzetek feletti NGO-k, amelyeket egyebek mellet az köt össze, hogy gyűlölnek mindent, ami hagyományos és nemzeti. Tehát szerintem a megoldás az, hogy létre kell hozni a velük párhuzamos szerkezeteket.

Szűnjenek meg főáram lenni, és legyen belőlük csak baloldali áramlat, mi pedig alakítsuk ki a sajátunkat

– hívta fel a figyelmet Anna Wellisz.

A címlapfotó illusztráció.