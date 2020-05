Visszavették az unitáriusok bukaresti ingatlana használati jogát

Megosztás Tweet



Jogi bonyodalmak késleltetik a Magyar Unitárius Egyháznak azt a tervét, hogy Bukarestben egy székházat létesítsen, amelyet gyülekezeti célokra használhat, amelyben vendégszobák is lennének, és amelyben helyet kapna a kolozsvári Vallásszabadság Háza bukaresti fiókja is.

A bukaresti kormány csütörtöki ülésén fogadott el egy határozatot, amelynek értelmében visszavették a Magyar Unitárius Egyháztól annak a bukaresti belvárosi ingatlannak a használati jogát, amelyet a román állam 2018-ban szintén egy kormányhatározattal adott át neki ingyen 49 évre.

Ez utóbbi határozatnak a hátteréről Gyerő Dávid, az unitárius egyház főjegyzője elmondta: 2018-ban a Viorica Dancila volt szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormány fogadta el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közbenjárásával.

A határozat értelmében el is kezdték a beruházást, hiszen az unitárius egyháznak több évtizedes terve, hogy Bukarestben is kialakítson egy székhelyet, amely egyben gyülekezeti ház szerepét is betölti, hiszen a román fővárosban élő unitárius hívek jelenleg az evangélikusoknál tartják az istentiszteleteket.

A beruházást azt követően állították le, hogy 2019 utolsó napjaiban megtudták: a szóban forgó ingatlan restitúció tárgyát képezi, és egy bírósági ítélet szerint már visszaszolgáltatták az egykori tulajdonos leszármazottjának.

A főjegyző elmondta: Bukarestben elég áttekinthetetlen az ingatlannyilvántartás, ezért nem is célja bűnbakokat keresni, hiszen a romániai kommunista rezsim idején államosított ingatlanok visszaszolgáltatási folyamatának lezáratlansága számos visszás jogi helyzetet eredményez.

Kifejtette: az egyházat egyelőre nem érte kár, hiszen a kormányhatározatban szerepel, hogy az állam visszafizet csaknem 588 000 lejt (mintegy 40 millió forintot), annyit, amennyit az egyház a most visszaadott ingatlan fejlesztésére fordított. A főjegyző hangsúlyozta, hogy ők maguk kezdeményezték az ingatlan használati jogának visszaadását, ezért örülnek a kormányhatározat elfogadásának, hiszen nekik az az érdekük, hogy az ingatlan, amelyet kijelölnek számukra, ne legyen terhelt sem jogi, sem más vonatkozásban.

A főjegyző reményét fejezte ki, hogy nyáron már új ingatlant jelöl ki a román állam az unitárius egyház számára. Elmondta: a bukaresti fejlesztés nem szerepel a magyar állam által támogatott beruházások között.